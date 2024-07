„Pokud se nepodaří najít nějaký způsob, jak zajistit platby za import, ruská ekonomika zkolabuje.“ Pokud by někdo větu v podobném znění napsal do svého článku, čelil by vzápětí záplavě emailů obviňujících ho z rusofobie. Jenomže tento výrok pronesl před pár dny viceguvernér Centrální banky Ruska Vladimir Čisťuchin, čímž líbivý obrázek současného stavu ruské ekonomiky, který světu ukazuje oficiální propaganda, zarámoval do tristní reality.

Analýza vyšla na webu Info.cz