Parodie na volby: Jak Kreml umetl Putinovi cestu k vítězství

Bylo by ohromně jednoduché říct, že Kreml prakticky žádné hlasování nepotřebuje, popřípadě že volby tak nějak udělá a nemusí se starat o to, co si lidé myslí. Volby však mají důležitý mobilizační aspekt.

Kreml, respektive prezidentská administrace, potřebuje zajistit, aby hlasovali i ti, kdo si řeknou, že se není nutné obtěžovat, když to má Vladimir Putin jisté. Část lidí bude moct hlasovat elektronicky (státní zaměstnanci jsou k registraci pro elektronické volby přímo vyzýváni), část studentů musí hlasovat ve volebních okrscích ve svých školách a nikoli doma atd. Stejně tak se budou odehrávat scénky podobné minulým volbám, kdy se u volební místnosti prodávaly superlevné potraviny.