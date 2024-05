Peking přestal být pro Berlín obchodní jedničkou. Závislost na Číně ale trvá

Ústup Číny ze špičky německých obchodních partnerů přitom trvá už druhé čtvrtletí za sebou; je to tedy jistý trend, nelze ale s jistotou říct, že vydrží celý letošní rok. Loni Čína ještě těsně udržela svou výsadní obchodní pozici ve vztahu k Německu a byla osmý rok za sebou největším obchodním partnerem nejsilnější evropské ekonomiky.

Odkazy na ekonomickou slabost

Odborníci považují tento posun od Číny směrem k USA za geopoliticky podstatný, pokud by se tedy tento vývoj potvrdil. Spekulace se ale šíří už dnes, přestože zatím jde o malé posuny a krátkodobý vývoj. Navíc to spíše vypadá, že nejde o projev radikální změny obchodí strategie, již by provedla německá vláda nebo byznys, nýbrž o výkyv související s ekonomickým cyklem, který momentálně míří směrem dolů.