V Česku i jinde v Evropě se několik posledních let řeší, do jaké míry pouštět do telekomunikačních a datových sítí technologie od dodavatelů z Číny. Některé státy už prvky od Huawei nebo ZTE zakázaly či omezily. A pokud projde chystaný nový zákon o kyberbezpečnosti, nástroj pro možné restrikce získá i Česko. Přes hlasitý souboj s asijskou velmocí ale není moc slyšet jiná kontroverze: Do evropských sítí včetně těch českých začali vstupovat arabští investoři.