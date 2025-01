Po rekordním roku má zlato další potenciál k růstu

Po dvouciferném růstu v roce 2023 se zlatu mimořádně dařilo i loni. Zlato zaznamenalo nevyšší růst od roku 2010 po tom, co jeho cena vzrostla o 27,2 procenta. Jeho spotová cena dosáhla 31. října rekordní hodnoty 2790 dolarů za troyskou unci. Zlato tak nadále popíralo tradiční oceňovací modely, navázané na kurz dolaru, a změnu reálných úrokových výnosů.

Tahounem cenového růstu žlutého kovu byly i nadále centrální banky, které ho za první tři kvartály roku 2024 nakoupily bezmála 700 tun. To je sice o 16 procent méně než v roce 2023, ale stále se jedná o výrazně vyšší objemy, než tomu bylo před rokem 2022.

Určitý pokles byl způsoben především nákupní pauzou ze strany čínské centrální banky ve druhém a třetím čtvrtletí. Do pozice největšího investora do zlata mezi centrálními bankami se tak loni dostalo Polsko, které za 11 měsíců loňského roku přikoupilo 90 tun vzácného kovu a navýšilo své rezervy na 448 tun. Mezi další velké nákupčí zlata patřily centrální banky asijských zemí, jako je Indie, Uzbekistán nebo Kazachstán. Podpůrně na cenu žlutého kovu působil rovněž návrat investorů do tzv. fondů ETF (Exchange TradedFunds), navázaných na zlato během 2. a 3. čtvrtletí.

Po amerických prezidentských volbách došlo ovšem ke korekci ceny pod hranici 2600 dolarů za troyskou unci. Tento pokles byl tažen odlivem peněz investorů směrem k rizikovějším aktivům, jako jsou americké akcie a kryptoměny v čele s bitcoinem, o které po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA projevili investoři velký zájem. V závěru roku zlatu nepomohl ani americký Fed, který mírnil očekávání trhu ohledně dalšího snižování úrokových sazeb.

Navzdory korekci na konci roku vidíme s kolegy v J&T u zlata další prostor k cenovému růstu i v roce 2025. K hlavním důvodům řadíme stále silnou poptávku ze strany centrálních bank, zvlášť po tom, co Čína v listopadu obnovila své nákupy, a též další instituce, včetně České národní banky, potvrdily svůj záměr navýšit své zlaté rezervy. Pozitivní výhled na zlato má stále i řada renomovaných bank, jako je J. P. Morgan Chase, UBS nebo Bank of America, které vidí jeho hodnotu na konci roku 2025 blízko úrovně 3000 dolarů za troyskou unci.