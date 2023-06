Postátňování energetiky je nevyhnutelné. Snad to bude bez podrazů | e15.cz

Pokud se pohybujete v byznysu, a nemusí to být jen v Česku, zpravidla od státu moc příjemných překvapení neočekáváte. A když se něco chystá, jste ve střehu. Nepřekvapivě tedy mezi minoritními akcionáři ČEZ vyvolala poplach novela zákona o obchodních korporacích, v níž si vláda dost usnadnila již dlouho avizované rozdělení energetického gigantu. V případě schválení bude tahat ve sporech s akcionáři za delší provaz a dělení prakticky nepůjde zablokovat. Ke schválení rozdělení společnosti má stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na příslušné valné hromadě místo dosud platných devadesáti procent ze všech, a to i nepřítomných.

Premiér tvrdí, že je to harmonizační novela a zavádí se jen to, co platí v jiných státech EU a není to ušito speciálně pro případ našeho energetického gigantu. Minoritáři rozhořčeně křičí, že je to lež, protože tento poměr platí všude jen pro dělení firmy, kdy ve vzniklých společnostech zůstanou zachovány podíly akcionářů ve stejném poměru, zatímco zde jde fakticky o vytěsnění menšinových vlastníků z výrobní části ČEZ.

Obavy minoritářů jsou tak logické a očekávatelné. Nicméně zatím stále netušíme, co vláda chce s ČEZ ve skutečnosti provést. Prohlášení Petra Fialy o tom, že kabinet hodlá posílit svůj vliv na energetickou infrastrukturu, sice leccos napovídá, ale o tom, co a jak se bude dít, veřejnost netuší.

A ani tušit nemůže. Akcie ČEZ se obchodují na burze a veřejná diskuze majoritního akcionáře o osudu společnosti je zásadní informací ovlivňující kurz akcie. Musí tak být zveřejněno až finální rozhodnutí. A to tak, aby byli všichni akcionáři informováni ve stejný okamžik. Nyní můžeme jen spekulovat, o co vládě vlastně jde. Sama myšlenka dělení firmy je stará několik let a vede se kvůli dlouho odkládané výstavbě dalších jaderných bloků. Což je drahé a riskantní podnikání a ve světě to prakticky všude bere na svá bedra stát.