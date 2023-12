Tak od ledna podraží nejen energie, ale i potraviny, a to přesto, že se sníží DPH z 15 na 12 procent. Alespoň to je zřejmě závěr z informační schůzky ministra zemědělství Marka Výborného se zástupci obchodních řetězců. Dodavatelé jim prý od ledna zdražují o deset až patnáct procent. Zase to mají být ti zlí potravináři. Ti skutečně zdražení hlásí, ale reálně jsou schopni zvednout ceny jen tehdy, pokud to zboží od nich někdo koupí. A tak si ve skutečnosti velké řetězce s tou Madetou a Agrofertem ve své hrabivosti nezadají.