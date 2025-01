Od ledna začnu běhat, přestanu kouřit a budu jíst zdravě. Začátek roku představuje příležitost skoncovat se starými zlozvyky i najít nové záliby. Elán prvních dnů ale často brzy opadne a velká část novoročních předsevzetí kvůli zběsilému startu vezme za své. Den slabé vůle, který letos připadá na pátek 10. ledna, připomíná, že cesta za lepší životosprávou je běh na dlouhou trať, která ale nakonec může stát za to.

Proč je dnem slabé vůle právě druhý lednový pátek? V roce 2019 provedla globální aplikace pro sportovce Strava rozsáhlou analýzu více než 31 milionů zaznamenaných novoročních aktivit, ze které zjistila, že právě druhý pátek v lednu velká část nových uživatelů aplikace nad svými cíli zlomí hůl. Další studie dokládají, že do jednoho měsíce opustí svá předsevzetí až dvě třetiny lidí. Stanoví si totiž příliš ambiciózní cíle hned na začátku. Vysokou míru motivace po odtržení posledního dne roku v kalendáři tak brzy vystřídá pocit zmaru – kýžený efekt se nedostavuje hned a přestat se zlozvykem, který nás provázel většinu našeho života, ze dne na den je těžší, než se zdálo.

V hlavní roli hubnutí

Zatímco dříve patřila velká část novoročních předsevzetí plánům skoncovat s kouřením, v posledních letech se lidé stále víc zaměřují na zdravý životní styl. Zhubnout, začít více sportovat nebo zdravě jíst si přeje většina z nich. Ukazují to data výzkumné agentury STEM/MARK z loňského roku. Psychoterapeuti, trenéři a výživoví poradci proto doporučují začínat pomalu a klást si cíle, kterých se člověk dokáže držet dlouhodobě.

„Velkou část věcí v každodenním životě děláme na základě návyků. Nejlepší proto je, když si dokážeme vytvořit nějaký nový, zdravý návyk,“ říká rehabilitační trenér Radek Laci. Lidé podle něj často mají pocit, že aby žili zdravě, musejí cvičením trávit dlouhé hodiny v posilovnách. „Člověk, který je psychicky přetížený z práce u počítače, pak jde jednou za čas do posilovny, kde se opět intenzivně fyzicky přetíží,“ vysvětluje. Pro radost z pohybu přitom podle něj bohatě stačí zacvičit si 15 minut denně, důležitá je ale pravidelnost.

Laci proto doporučuje zpomalit jak v životě, tak při cvičení. „V dnešní době musíme mít chytré hodinky a skvělé oblečení, abychom měli pocit, že nám vše pomáhá. Nejlepší nástroj je přitom naše tělo a to si musíme hlídat,“ vysvětluje. A upozorňuje na to, jak snadno se může z podobných pomocníků stát nová závislost. „Znám případy, kdy si lidé zapomněli chytré hodinky doma a nakonec nešli cvičit vůbec, protože měli pocit, že se to nepočítá,“ řekl Laci v pořadu FLOW na e15.

VIDEO:Podívejte se na rozhovor s Radkem Lacim

FLOW balance: Cvičte pravidelně. I patnáct minut denně vám změní život, tvrdí trenér Radek Laci • e15

„Lidé jsou velmi špatní v dodržování zdravotních doporučení. Pokud chce někdo zhubnout, tak jsou ta doporučení velmi snadná – méně jez a více se hýbej. Ale samozřejmě dodržovat to už tak snadné není,“ říká odborník na výživu Miloslav Šindelář. V rozhovoru pro pořad FLOW na e15 zdůraznil, že by se lidé měli vyvarovat drastických diet a rad od influencerů na internetu, kteří často nemají potřebné vzdělání. Zmiňuje například takzvanou lví dietu, která předepisuje pouze vodu, sůl a maso. „Lidé, kteří ji dodržují, mají nejen problémy se střevy, ale také extrémně vysoký cholesterol a můžou si vážně poškodit zdraví.“

Alkohol lidé omezovat nechtějí

Kromě nezdravého životního stylu Čechy trápí třeba vysoká spotřeba alkoholu. Podle agentury STEM/MARK ale jeho pití minimálně v roce 2024 hlavním tématem novoročních předsevzetí nebylo. „Přestože patříme ke světové špičce, nepanuje zájem se v tomto ohledu omezovat. Zde jsou Češi zřejmě spokojení,“ hodnotil výsledky průzkumu s úsměvem Radek Pileček ze STEM/MARK.

Abstinenci v Česku novoroční předsevzetí sice nefandí, akce Suchý únor ale každoročně láká víc a víc Čechů k tomu, aby si vyzkoušeli nepít alespoň 28 dní v řadě. V roce 2024 se do kampaně zapojilo 1,2 milionu lidí. „Na Suchý únor každý rok reaguje množství lidí způsobem, který Nový rok a jeho předsevzetí spolehlivě zastíní,“ říká Michal Miovský, přednosta kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Začátek roku se podle něj pro adiktologické služby výrazně od zbytku roku neodlišuje. „Podobná předsevzetí se týkají spíše běžných konzumentů, a ač většina těchto předsevzetí vezme za své, nejde o typicky naše pacienty,“ říká.

VIDEO:Podívejte se na rozhovor s Miloslavem Šindelářem

Rozhovor s Miloslavem Šindelářem pro FLOW balance • e15

Rizikovější je z hlediska konzumace alkoholu prosinec, kdy vrcholí firemní vánoční večírky. „Podobně exponovaná období ale příliš nezasahují provozy pro samotnou léčbu závislostí, jako spíše provozy akutní péče. Jinými slovy je více intoxikací a úrazů vlivem intoxikací, ale více lidí se v tomto období léčit nechodí,“ vysvětluje Miovský.

A co cigarety?

První leden je pak častou záminkou pro skoncováním s kouřením. „Trendem posledních tří let je mírný pokles výskytu současného i denního kuřáctví v dospělé populaci, zejména mezi ženami. Denně kouří 16 procent dospělých, častěji muži,“ říká vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

Současně ale dodává, že mezi mladými dospělými s poklesem kouření klasických cigaret roste zájem o alternativy, jako jsou elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky. Na ty často přecházejí také lidé, kteří se snaží skoncovat s kouřením klasických spalovacích cigaret.

„Ty nízkorizikové alternativy se ukazují jako možnost, kterou nevyužíváme dostatečně v těch, řekněme, protikuřáckých politikách nebo politikách kontroly tabáku,“ říká poradce Národního protidrogového koordinátora a ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce Viktor Mravčík. Užívání alternativ podle něj může přispět ke snížení míry kouření.

Na rozdíl od dalších států v západní Evropě se ale v Česku příliš často neobjevují novoroční plány týkající se peněz. „Podobná předsevzetí téměř vůbec neslýcháme, což může souviset s celkovou nejistotou obyvatel v této oblasti. Jednoduše řečeno, zhubnout 10 kilo vypadá pro většinu Čechů realističtěji než našetřit 100 tisíc,“ konstatuje Pileček.