„Je to alarmující a musíme s tím něco udělat. Náš zdravotní systém je už nyní na hraně. Navíc bude brzy přetížený tím, jak česká populace stárne. A do toho nám tady vyrůstá generace dětí, které jsou obézní. S tím se pojí další zdravotní problémy. Je to časovaná bomba pro náš zdravotní systém,“ tvrdí Šindelář v dalším dílu pořadu FLOW balance, který se zaměřil na to, jak se Češi stravují.

Právě výživa podle Šindeláře ovlivňuje nejen stav našeho zdraví, ale má vliv i na věk dožití ve zdraví. A v tomto parametru Česko hodně pokulhává za vyspělými zeměmi. Sice se dožíváme vyššího věku, jsme však často nemocní. Přitom mnoho chorob můžeme ovlivnit sami, a to nejen prevencí, ale právě stravou.

Šindelář se s kolegy z Institutu moderní výživy snaží o osvětu v této oblasti mimo jiné tím, že boří různé mýty, které podle něj nefungují a jsou nesmyslné. A některé mohou být i životu nebezpečné. „Když vám nějaký influencer nabídne na Instagramu kabelku, maximálně redukujete obsah své peněženky, ale pokud zkusíte jednostrannou dietu, ta vám může poškodit zdraví,“ nabádá Šindelář.

Příkladem je podle něj takzvaná carnivore dieta, kdy lidé jedí převážně maso a živočišné produkty. Ještě horší je pak „lví dieta“, která předepisuje jen maso, sůl a vodu. „Lidé, kteří ji dodržují, mají nejen problémy se střevy, ale také extrémně vysoký cholesterol a můžou si vážně poškodit zdraví,“ upozorňuje Šindelář v rozhovoru.

Jak jsou na tom se zdravím vegetariáni? Proč se nám nezpomaluje metabolismus? Jsou umělá sladidla nebezpečná, nebo je to jen mýtus A co si Miloslav Šindelář myslí o konzumaci alkoholu? Témata okolo výživy jsme probrali podrobně v dalším díle FLOW balance.