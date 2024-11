Premiérova výzva k nové společenské smlouvě

Čas od času výrok předního politika rozčeří hladinu zajímavé a přínosné diskuze. Mezi ně rozhodně patří ten z úst předsedy vlády o přizpůsobení českých mezd a platů těm německým. Právě o takovém typu výroku má smysl vést kultivovanou diskuzi, představit si, co měl jeho autor na mysli, a především co je třeba udělat, aby se obsah tohoto výroku naplnil. Nezaslouží si naopak primitivní úsečné odsudky nemající se slušným vychováním příliš společného. Naplnění premiérova výroku předpokládá zcela změnit charakter ekonomiky, na čemž by však měla panovat celospolečenská shoda.