Privatizace Budějovického Budvaru může rozinvestovat celé Česko

Poslední dobou se u nás hodně mluví o tom, jak zvýšit povědomí o investování v České republice. Vláda na jedné straně uvedla v život nový produkt DIP (dlouhodobý investiční produkt), ale ten se potýká s nižším než předem očekávaným zájmem občanů. Není se co divit, většina hlavních titulů na pražské burze je zatížena windfall daní, takže na jedné straně tu máme produkt, přes který máme investovat, ale nemáme své prostředky do čeho rozumného vložit.

Podle mého názoru bychom mohli roztleskat investice třeba privatizací národního podniku Budvar. Stát by ho změnil na akciovou společnost a 49 procent by mohl uvést na pražskou burzu, majoritní podíl 51 procent by si ponechal kvůli ochranné známce.

Budvar měl loni tržby vyšší než tři miliardy korun, zisk odhaduji někde mezi 300 až 400 miliony, kromě roku 2022 (odchod z Ruska) stabilně roste. Pivu rozumějí téměř všichni Češi, firmu vnímají jako ziskovou, produkt poznají, investovat do Budvaru se nebudou bát, na rozdíl od jiných akcií.

Neexistuje nic lepšího než na tom udělat vzorovou osvětovou kampaň, proč investovat do akcií v Česku, proč se starat o to, co bude v období, „kdy půjdu do důchodu“, a „jak se mohu sám finančně zabezpečit“. Masivní kampaň při privatizaci Budvaru by mohla pomoci i celkové finanční gramotnosti u nás, zapojila by se do toho i velká část laické veřejnosti, která dříve o akciích ani neslyšela.

Mluvilo by se o tom v médiích, na sociálních sítích, vedly by se diskuze na internetu, téma by zaplnilo hlavní zpravodajské kanály. K tomu by vláda nějaké peníze získala i do státního rozpočtu, kde potřebuje každou korunu…

Neexistuje jediný důvod, proč by v roce 2024 měl významný český pivovar zůstávat ve stoprocentním státním vlastnictví. Naopak je velice žádoucí, aby se část firmy privatizovala a této privatizace se mohli účastnit občané České republiky. Naučili by se na tom, například co znamená akcie, co je trh, proč do něj investovat.

Je velmi pravděpodobné, že by v budoucnu Budvar mohl i vyplácet dividendu. Pražská burza by získala novou společnost na trhu ze zajímavého sektoru a zájem investorů by se tak obrátil právě sem. Tento model má tedy podle mého názoru velké množství výhod, naopak nevýhody nevidím.

Rozjel by se tak i nyní málo využívaný nový produkt DIP. Vláda by mohla podmínky tohoto produktu o něco více daňově zvýhodnit – i to by se projevilo vyšším zájmem o tento produkt.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti.