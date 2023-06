Průlomová technologie Volkswagenu by mohla zlomit odpor Plzeňanů vůči gigafactory | e15.cz

Druhá největší automobilka světa, německý Volkswagen Group, intenzivně pokračuje v prosazování své rozvojové strategie v oblasti elektromobilů. Minulý týden firma oznámila, že se jí díky nové technologii suchého potahování bateriových článků povedlo snížit energetické náklady na výrobu baterií, což by mělo zlevnit elektromobily o stovky, ne-li o tisíce eur. Elektrická auta by tak mohly být přístupnější i zákazníkům s nižšími příjmy a to je hlavní cíl VW – zaplavit trh levnějšími elektrickými vozy, které vytvoří základ budoucího automobilového parku v Německu i v jiných zemích. V Německu je dlouhodobě na špici prodeje elektromobilů americká Tesla nejbohatšího muže světa Elona Muska. VW je ale už těsně za ní.

Předseda představenstva dceřiné firmy PowerCo Sebastian Wolf označil technologický posun ve vývoji nových baterií za historický průlom, který v branži změní pravidla hry. Šéf technologického rozvoje celého koncernu Thomas Schmall potvrdil, že se v laboratořích u dolnosaského města Salzgitter, kde VW staví svůj první závod na baterie na světě, bude dále nová metoda rozvíjet a precizovat, aby se dala použít v masové výrobě. A to tak, aby do roku 2027 mohly být nově a úsporněji a ekologičtěji vyrobené baterie namontovány do milionů nových elektrovozů. Novou metodu firma ve spolupráci s dalšími společnostmi vyvíjí už od roku 2020. Za tři roky do ní investovala 40 milionů eur, úspěchy v postupu zřejmě povedou k dalším investicím do této nové technologie.

Volkswagen Group se do produkce nových baterií, které jsou srdcem elektromobilů a tvoří asi 40 procent veškerých nákladů na výrobu nového vozu, rozhodla pod tlakem výpadků v dodavatelských řetězcích investovat prostřednictvím vlastních bateriových továren. Za tímto účelem také vznikla společnost PowerCo. VW se tak chce osvobodit od závislosti na asijských dodavatelích, zejména na Číně. A to přesto že automobilka v Číně přímo vyrábí a čínské zdroje využívá.

V Evropě chce VW vystavět šest nových továren na baterie. Celkový objem výroby by měl dosáhnout hranice 240 gigawatthodin. První továrna má být otevřena letos ve Švédsku, v roce 2025 by podle plánů firmy měla začít vyrábět i fabrika v dolnosaském Salzgitteru.

Volkswagen zároveň pokračuje v expanzi bateriové výroby v zámoří. Evropské automobilky velmi trpí tím, že byly vyloučeny z cílené a dosti štědré podpory elektromobility, kterou prosadil americký prezident Joe Biden. Ten sice schválil dotace pro výrobce barerií a elektroaut, ale jen pokud půjde o podporu amerického trhu, což je obrovská konkurenční výhoda pro americké výrobce. Bruselu se nepodařilo přimět Američany k otevření možností i pro Evropu. Ta si tedy nyní poradila jinak. Nejen VW, ale i Mercedes míří na sever Ameriky do Kanady, kde je podpora státu pro výrobce nových technologií otevřenější. A hlavně štědřejší.

První továrna na baterie Volkswagenu v Severní Americe bude podle dohod s kanadskou vládou stát u městečka St. Thomas, tedy na půl cesty mezi kanadským Torontem a americkým automobilovým centrem v Detroitu. Stavba závodu by měla začít příští rok a do roku 2027 by v něm mělo pracovat až tři tisíce lidí. Volkswagen bude do továrny dle dohody s vládou investovat v přepočtu bezmála pět miliard eur. I tak ale firma vlastně „ušetří“, protože zbytek nákladů doplní státní dotace od kanadské vlády. Podle zpráv médií by v dlouhodobém horizontu mohlo do nové fabriky přitéct více než 13 miliard kanadských dolarů, tedy skoro devět miliard eur.

Do rozvoje bateriové výroby Volkswagenu by se mohlo zapojit i Česko. Jeden z výrobních závodů VW na baterie by totiž mohl být u Plzně. Občané a politici na Plzeňsku ale továrnu zatím nechtějí a VW své plány utlumil a rozhlíží se oficiálně v jiných zemích, například v Polsku. Obavy Plzeňanů jsou podobné, jako byly námitky proti výstavbě gigafactory Muskovy Tesly v braniborském Grünheide: strach o ztrátu vody a z obrovského zesílení nákladního provozu v oblasti. Politicky nezabral ani slib tisíců nových pracovních míst. Zřejmě i proto že v Česku je převis pracovních nabídek a nemá je kdo obsadit. Hlavní je ale nevůle k ekologicky náročné technologii. Aktuálně vychvalovaná suchá a úspornější bateriová technologie ze Salzgitteru by ještě rozhodnutí mohla změnit.

