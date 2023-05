Gigafactory v Česku: Síkela pro továrnu Volkswagenu umetá cestu | e15.cz

V Česku zcela unikátní projekt chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Spolu s několika obcemi na Plzeňsku jedná o založení společného podniku, jenž by ovlivňoval fungování strategického podnikatelského parku, který má vybudovat stát. Ministerstvo si od založení podniku slibuje nalezení kompromisu s obcemi, díky němuž by padly poslední překážky ve snaze přilákat historickou investici koncernu Volkswagen do továrny na bateriové články do elektromobilů za 120 miliard korun.