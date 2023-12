Český bolševický novinář Julius Fučík byl i jasnovidec. V roce 1932 vydal knihu reportáží o komunistickém Sovětském svazu s názvem V zemi, kde zítra již znamená včera. Tento název platí totiž i pro dnešní Rusko, následovníka Sovětského svazu. A především pro ruského prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina, který už včera věděl, co bude zítra. Například, že v polovině března příštího roku bude opět zvolen hlavou státu. Co všechno ale ještě Putin ví? Komentář vyšel na Reflex.cz .

Když se masový vrah pokusí o vtip, bývá to někdy trapné a dokonce nebezpečné, protože pak nevíte, zda je to myšleno s nadsázkou, nebo vážně. O něco takového se Putin několikrát pokusil 14. prosince na čtyři hodiny trvající tiskové konferenci, na které mu kladli otázky vybraní novináři, údajní občané a otázku položil Putin i sám sobě jako svůj dvojník. Někdy to byla taškařice, ovšem někdy z ní mrazilo.