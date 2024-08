Ruská centrální banka krotí inflaci zvýšením úroků, ale vláda zvyšuje blahobyt proinflačními programy

Tvrzení, že protiruské „sankce nefungují“, není úplně pravdou – jedním z důkazů je současný růst ruské inflace. Jakými cestami a do jaké míry dokáže Rusko sankcím čelit, když v praxi stále trvá konflikt mezi vládou podporující růst blahobytu a centrální bankou snažící se mírnit inflační tlaky?

O příčinách růstu inflace existuje poměrně široká shoda: Na jednu stranu Rusko vydává obrovské prostředky do zbrojení a na válku ve formě žoldu či náhrad za zranění a zabití, na druhou stranu ale není schopno vyrábět více spotřebního zboží. Sankce navíc přiškrcují dovozy, které by jinak mezeru mezi nabídkou a poptávkou pokrývaly.

Výsledkem nemůže být nic jiného, než že ceny rostou. A s tím, jak přibývají peníze v ekonomice, se stále více roztáčí inflační spirála. Ukazatel HDP přitom moc informací nedává.

Roste především zbrojní výroba. Zjednodušeně – to, že vyrobíte tank, který pošlete vybuchnout na Ukrajinu, vám sice zvýší HDP, ale blahobytu to nic nepřidá. K tomu na výrobu tanků stahujete kapacity z odvětví, která by případně blahobytu obyvatelstva přispět mohla.