Reforma důchodů s prodloužením věku odchodu do penze a start dvou nových atomových bloků v Dukovanech měly být těmi jedinými velkými věcmi, kterými kabinet Petra Fialy zemi posune k prosperitě. A zůstanou tady po ní. Rok před volbami to vypadá, že se nakonec nepodaří dotáhnout ani jedna. Zásah do penzí postupně osekává přímo vláda. Aktuálně se zasekla na hádce o tom, které profese jsou tak náročné, že opravňují k dřívější penzi.