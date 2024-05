Slabý březen v průmyslu není důvodem, abychom měnili prognózy k horšímu

Celkový objem reálné produkce meziročně spadl o výrazných 11,1 procenta, zatímco tržní konsenzus čekal mírnější pokles o 8,3 procenta. Celková čísla samozřejmě zhoršilo letošní načasování Velikonoc, což znamenalo, že březen 2024 měl o celé tři pracovní dny méně než stejný měsíc loňského roku. Po očištění o tento efekt klesla březnová průmyslová produkce meziročně o 2,7 procenta.

Pro nás zveřejněné číslo žádné negativní překvapení nepředstavovalo, 11procentní pokles jsme předvídali. Průmyslníkům se dlouhodobě nedaří v celé Evropě, stačí se podívat na Německo. Česko tudíž nemůže být výjimkou. Tuzemská data jsou navíc značně rozkolísaná v důsledku velké váhy automobilového sektoru. Jeho výstup je kriticky závislý na tom, jestli zrovna v daném měsíci jsou k dispozici dostupné součástky nebo ne.

Předběžný odhad HDP za první kvartál, který byl zveřejněn již na konci dubna, ukázal na solidní mezičtvrtletní růst o půl procenta, což bylo opět plně v souladu s naší prognózou. Za nás tedy není důvod na základě březnových dat průmyslové produkce nějak zbrkle revidovat vyhlídky pro zbytek letošního roku. Jednak průmyslová produkce není totéž co vyprodukovaná přidaná hodnota průmyslníků, na které je postaven ukazatel HDP. Dále pak razantní zlepšení spotřebitelské důvěry patrné od počátku roku, a to zejména v souvislosti s návratem inflace ke svému cíli, indikuje sílící spotřebitelskou poptávku.

To dokumentuje jak nadále zvýšená cenová dynamika u služeb, tak by to měly potvrzovat maloobchodní prodeje či tržby v sektoru služeb. Podporu pro vyšší spotřebu domácností by měl navíc poskytovat i obnovený růst reálných mezd. Správnost hypotézy o rostoucí spotřebitelské poptávce ověří statistiky březnových maloobchodních tržeb a páteční data ze služeb jako celku. Teprve pokud tato data výrazně zklamou, bude čas zamyslet se nad přehodnocením prognóz.