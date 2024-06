Šponovat vztahy se Slovenskem by byla chyba, spojenectví v byznysu trvá

Po desetiletí jsme slyšeli mnoho vzletných slov o tom, že Češi a Slováci mají k sobě blízko a že naše země jsou spojenci. Stačila roztržka kolem řešení války na Ukrajině a nad vztahy na vládní úrovni se objevily černé mraky. Objetí nahradily z obou stran ublíženecké vzkazy. Ani středeční návštěva nového slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v Praze některé rozpory nevyřešila, bylo by ale dobré přestat vztahy se Slovenskem dál napínat. Existuje pro to i velmi pragmatický důvod – Česko má sice v Evropě mnoho „přátel“, ale žádné skutečné strategické spojence.

To, že česká vláda v březnu pozastavila v případě Slovenska mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům na některá témata zahraniční politiky, bylo netaktické. K ničemu to nevedlo a nepovede. Byl to především vzkaz pro domácí voliče vládní pětikoalice. Přitom to, že vláda vedená Robertem Ficem bude mít na něco zcela jiné názory, se vědělo už loni na podzim po slovenských parlamentních volbách. Ani to nemělo vést k tomu, že neprobíhají vládní konzultace.

Na druhé straně nelze ignorovat absurdní výkřiky některých slovenských politiků, jaké produkují například místopředseda parlamentu Andrej Danko, Ficův europoslanec Luboš Blaha či ministryně kultury Martina Šimkovičová, která se kromě svého vzhledu zamilovala i do konspiračních teorií. Nemluvě o části slovenské politiky a společnosti, která koketuje s postfašistickými narativy.