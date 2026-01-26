Strnad si vybral pro vstup na burzu nejlepší možnou dobu. Vyplatí se ještě teď investovat do CSG?
- IPO skupiny CSG je na evropském kapitálovém trhu jednou z událostí roku.
- Zájem investorů mnohonásobně překonal objem nabízených akcií, jejichž cena díky tomu vyskočila.
- Vyplatí se titul i nyní nakoupit na dlouhodobou držbu?
Primární úpis akcií CSG byl perfektně načasovaný. Od začátku roku jsme totiž svědky série geopolitických lapálií – Venezuelou počínaje a Grónskem zatím konče, které evropským vládám připomínají nutnost postavit se v oblasti obrany na vlastní nohy a mohutně zvýšit armádní výdaje. Minulý týden napětí vrcholilo právě kvůli sporům o arktický ostrov. Souhrnný index evropských zbrojařů Stoxx Aerospace & Defense zhodnotil od konce roku do začátku minulého týdne o téměř 14 procent.
Průběh IPO nabádá k myšlence, zda se aranžéři emise neměli držet původně stanovené valuace přes 30 miliard eur, místo konečných 25 miliard. V takovém případě totiž akcionáři mohli získat více prostředků na rozvoj společnosti. V případě listingů se vždy hledá optimální balance mezi dostatečným objemem peněz pro stávající držitele akcií a prostorem pro následný růst ceny po vstupu na burzu.
Pokud je ocenění nastaveno příliš vysoko, jsou následné nákupy na burzovním parketu a kurzový vzestup spíše vlažné. To teoreticky může titulu v následujících týdnech uškodit a tlačit jeho cenu dolů. Pokud naopak akcie po vstupu na sekundární trh rostou o nižší až střední desítky procent, většinou to vyvolává pozitivní „momentum“ a jízda nahoru může nerušeně pokračovat.
To se stalo i v případě CSG, jejíž cena vystřelila po přijetí na burzu nahoru o více než 31 procent. Euforie tak může trvat i v následujících dnech. Prodávající akcionáři pak budou bohatší, než pokud by upisovali za příliš vysokou cenu. Nutno ale dodat, že jen papírově – skutečný objem peněz, který získali, je nižší.
Prostor k dalšímu zhodnocení
I v delším horizontu mají akcie prostor zhodnocovat, pokud se podaří naplnit optimistické růstové předpoklady. Konkrétně pokud celkové tržby porostou v následujících letech tempem 10 procent nebo ještě rychleji a marže na úrovni provozního zisku (EBITDA) nepoklesne pod aktuální úroveň 27 procent. Ziskovost CSG je výrazně lepší než u konkurence, což odráží specifický byznysový mix – velký podíl munice. Výhodou je i skutečnost, že firma kontroluje celý výrobní řetězec.
Argument pro další posilování akcií je i určitá valuační sleva oproti jednomu z lídrů obranného sektoru, skupině Rheinmetall. Pro ohodnocování zbrojních firem se využívá ukazatel EV/EBITDA, tedy podíl hodnoty společnosti včetně dluhů a provozního zisku před odpisy, úroky a daněmi. Tato metrika je pro odvětví více vypovídající právě kvůli tomu, že odpisy představují významnou nákladovou položku. Pokud bychom zvolili takzvanou „forward“ verzi tohoto ukazatele, která se počítá z odhadovaného profitu na letošní rok, pak pro Rheinmetall vychází něco kolem 30. Pro CSG je i po úvodním posílení někde nad 18, což by naznačovalo, že se česká firma obchoduje s 35–40procentní slevou vůči německému zbrojařskému gigantu.
Nicméně přehnané nadšení není na místě a je potřeba si uvědomit několik souvislostí. Rheinmetall je nyní velmi nadhodnocenou společností, jejíž akcie za poslední tři roky zdražily více než sedmkrát. Optimistické ocenění německého výrobce vychází i z více diverzifikovaného produktového portfolia a technologického náskoku. Rheinmetall vyrábí i zařízení jako senzory nebo radary. V mnoha segmentech je v roli lídra, kterému chybí jasný vyzyvatel. I proto u něj investoři akceptují vyšší valuaci. CSG se proto i v budoucnu bude obchodovat na nižším násobku než Rheinmetall a prostor pro posilování jejich akcií není neomezený.
🎧 Business Club:CSG se letos může stát jedním z největších úpisů akcií v Evropě, říká Pfeiler z Cyrrusu
S mírem na Ukrajině hodnota sektoru klesne
Svým vstupem na burzovní parket bude český zbrojařský kolos také podléhat výkyvům investorských nálad. Jakékoliv známky zmírnění konfliktu na Ukrajině budou srážet dolů akcie celého sektoru. Něco podobného bylo vidět ve čtvrtek, kdy evropský zbrojařský index odepsal přes dvě procenta své hodnoty kvůli tomu, že Donald Trump zařadil zpátečku ve svých imperialistických choutkách a vyloučil, že by chtěl získat Grónsko silou.
CSG také pozná řadu tržních reálií. U titulů, jejichž cena je optimisticky naceněna, nestačí, aby zisky rostly, ale musí se zvyšovat více, než čeká trh. Prostor pro chyby bude minimální a v ideálním případě se firmě musí dařit zvyšovat marže. Rovněž nesmí zklamat investory výhledem na další roky a průběžně je i „uplácet“ štědrými dividendami a buybacky neboli odkupy akcií.
Téma evropského znovuvyzbrojení ale na druhou stranu jen tak nezmizí. Současný překotný vývoj ukazuje, že spoléhat se na Spojené státy jakožto bezpečnostního garanta pro starý kontinent již nelze. Zbrojařským firmám by se tak mělo dařit – otázkou jen zůstává, zda je investor koupí na přiměřených cenovkách. Bezprostředně po IPO bývají akcie rozkolísané. Pokud by růst CSG polevil a kurz titulu by se zkorigoval pod hranici 30 eur, pak by nákup dával smysl.