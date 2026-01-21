USA nepoužijí sílu k získání Grónska, prohlásil Trump v Davosu. Zkritizoval Evropu i Kanadu
- Donald Trump se zhruba tříhodinovým zpožděním dorazil na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu.
- Ve svém projevu se věnoval sporům o Grónsko, které podle něj USA potřebují pro zajištění své bezpečnosti.
- Na výročním zasedání americký prezident také kritizoval Evropu, která podle něj nemíří správným směrem.
Spojené státy nepoužijí sílu, aby získaly Grónsko pod svou kontrolu. Ve středu to v Davosu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra řekl americký prezident Donald Trump. „Nemusím použít sílu, nechci použít sílu a nepoužiji sílu," řekl.
Dosud přitom odmítal vyloučit použití armády k ovládnutí tohoto arktického ostrova, který je autonomní součástí Dánského království. V Davosu ve středu nicméně Trump opakovaně prohlásil, že USA potřebují Grónsko pro zajištění své bezpečnosti i bezpečnosti světa před mocenskými ambicemi Ruska a Číny.
Zároveň řekl, že Spojené státy byly velmi hloupé, když Dánsku po druhé světové válce předaly zpět Grónsko a Dánové jsou podle něj nyní nevděční. V projevu připomněl, že po obsazení Dánska nacistickým Německem se americké síly vylodily v Grónsku, aby nacistům zabránily tento ostrov ovládnout. Trump chce od Kodaně převzít kontrolu nad Grónskem, autonomní součástí Dánského království.
Dánsko neubrání Grónsko, tvrdí Trump
Trump poznamenal, že všechno, co USA chtějí, je „jen místo zvané Grónsko", a že američtí prezidenti o tento ostrov usilovali po dvě století. Zdůraznil, že Dánsko není schopné Grónsko ubránit, pokud by to bylo nutné, navíc podle něj není v Grónsku po Dánech ani stopa. „Jen Spojené státy dokážou tento obrovský kus země, tento obrovský kus ledu ochránit, rozvinout a vylepšit," řekl.
V souvislosti s ovládnutím Grónska během druhé světové války Trump připomenul, že to byly USA, kdo Evropu i svět zachránily. Pokud by tak neučinily, hovořilo by se podle něj nyní v Evropě německy.
Podle Trumpa budou USA vždy stát při NATO, ale zpochybnil závazky spojenců k Severoatlantické alianci. Podle šéfa Bílého domu Spojené státy ze strany NATO čelily neférovému zacházení. Americké převzetí Grónska, které je autonomní částí Dánského království, by podle Trumpa posílilo Severoatlantickou alianci. „Nepředstavovalo by to hrozbu pro NATO, naopak by to výrazně posílilo bezpečnosti celé aliance, celého NATO," uvedl Trump s tím, že USA ze strany NATO čelily „velmi neférovému zacházení".
Trump také oznámil, že se ještě ve středu v Davosu setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta. Sejdou se proto až ve čtvrtek. Trump chce podle svých slov zastavit krveprolití na Ukrajině a jedná také s ruským protějškem Vladimirm Putinem. Šéf Bílého domu zopakoval, že Rusko by v roce 2022 válku na Ukrajině nerozpoutalo, kdyby on byl tehdy prezidentem.
Trump Evropu „nepoznává”
Trump mimo jiné ocenil výkon americké ekonomiky, kterou označil za hospodářský motor planety. Poznamenal, že rozkvět USA nastal poté, co se před rokem vrátil do Bílého domu.
„Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A to nemyslím pozitivně, je to naopak v negativním smyslu. Evropu miluji a chci vidět, že se Evropě daří. Nemíří ale správným směrem," řekl Trump.
Evropské problémy podle šéfa Bílého domu vycházejí ze zelené politiky a také z masového přistěhovalectví. Trump již v minulosti vyčítal Evropě podle něj přílišný důraz Evropské unie na ekologická opatření a rovněž nedostatečný boj proti nelegální migraci.
Své vystoupení v Davosu, kde na úvod pozdravil své přátele a také „několik nepřátel", což publikum přijalo se smíchem, zahájil americký prezident pochvalou amerického hospodářství. „Po roce, co jsem ve funkci (prezidenta), ekonomika vzkvétá," řekl. „Žádná inflace, vysoký ekonomický růst," poznamenal Trump s tím, že současnou vysokou úroveň hospodářského výkonu nikdo jiný než on nepředvídal.
Kritika severního souseda
„Kanada od nás mimochodem dostává spoustu věcí zadarmo. Měli by nám být vděční, ale nejsou," prohlásil ve svém projevu Trump a odkázal na svůj plán nechat postavit vícestupňový protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kopule) s tím, že by tento systém chránil i Kanadu.
Trump také prohlásil, že kanadský premiér Mark Carney „nebyl moc vděčný", přičemž odkazoval na Carneyho úterní projev na WEF.
Carney v úterý Trumpa přímo nezmiňoval, ale hovořil o „éře rivality velmocí" . Premiér řekl, že menší země se musí semknout, znovu potvrdil závazky Kanady v rámci Severoatlantické aliance a odmítl Trumpův nátlak na Evropu prostřednictvím ohlášených amerických cel. Svůj argument Carney ilustroval esejí Václava Havla Moc bezmocných.