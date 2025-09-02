Strnada vystřelily zisky z prodeje zbraní na Ukrajinu. Výrazně vydělal na české muniční iniciativě
Zbrojař Michal Strnad, stoprocentní vlastník skupiny CSG, není podle skutečných ocenění majetku, které se standardně používají pro určování hodnoty firem, nejbohatší Čech. Je ale určitě jedním z největších skokanů v žebříčku miliardářů e15 magazínu, a to díky prudkému růstu zisků, které mu přináší válka Ukrajině. Podle žebříčku patří Strnadovi s majetkem 239 miliard korun čtvrtá příčka. Tento žebříček pracuje s tradičně používanou a uznávanou metodou oceňování firem a podílela se na něm poradenská firma KPMG.
Strnadova zbrojní skupina prudce roste a má ambici stát se evropským zbrojním hráčem první ligy. Pohybuje se ve velmi politicky citlivém byznysu, kde jsou a v éře zvýšených výdajů na zbrojení v zemích Severoatlantické aliance budou zákazníky přímo vlády. Proto si zaslouží detailní pohled. Zvlášť ve chvíli, kdy agentura Bloomberg před časem s odkazem na zdroje přímo z CSG přinesla zprávu, že si Michal Strnad chce jít pro peníze primární emisí akcií (IPO) na burzy v Amsterdamu a Praze.
Bloomberg vypustil zprávu, že samo CSG vidí svou hodnotu na 30 miliardách eur , tedy zhruba 750 miliard korun, což byla vzhledem k tržní hodnotě předních evropských zbrojovek jako francouzská Thales nebo britská BAE hodnota hodně nadstřelená. Vytvářející iluzi, že CSG si troufá na podobné ocenění ve srovnání se svoji EBITDA (zisk před daněmi, odpisy, úroky a amortizací) jako německý Rheinmetal. Je otázka, nakolik si Strnad načechrává hodnotu své skupiny právě kvůli chystanému vstupu na burzu. Pokud se CSG skutečně ke vstupu na burzu rozhodne, bude ale muset vysvětlit investorům, proč je její hodnota jako násobek EBITDA podstatně vyšší než u největší francouzské i britské zbrojovky.
Michal Strnad první zářijové pondělí exkluzivně na otázku, jak to vypadá s připravovaným IPO řekl: „Zatím jsme se nerozhodli, jakou cestou půjdeme. Zvažujeme více možností. Nemusí to být jen IPO na burze”. CSG v minulosti spolupracovala například na nákupech ve Spojených státech s bankou JP Morgan. Dá se očekávat, že i se vstupem na burzu jí radí lidé jedné z nejvlivnějších amerických bank. Právě z tohoto zdroje můžou pocházet i testovací úniky informací do Bloombergu, kde má JP Morgan jako významný hráč na finančních trzích tradičně velmi dobré vztahy.
15 miliard hrubého zisku z dodávek na Ukrajinu
CSG se chystá v příštích dnech zveřejnit hospodářské výsledky za první polovinu roku 2025. Z nich bude patrné, jestli prudký růst tržeb i zisků z loňského roku pokračuje. Loni EBITDA CSG dosáhla 1,079 miliardy eur, tedy zhruba 27 miliard korun při tržbách 4,008 miliardy eur (100 miliard korun).
Detailní pohled do výroční zprávy CSG ukazuje, že výrazně větší část její EBITDA než u jiných evropských zbrojařů za poslední rok pochází z obchodu. Z celkových 1,079 miliard eur je to přesně 471,6 milionu eur. Když se srovnají detailní data jednotlivých výrobků ze skupiny CSG, je zřejmé, že vydělává na tom, že přeprodává také zboží od jiných výrobců. Přestože v posledních letech od začátku války na Ukrajině masivně investovala do nákupu firem především na munici po celém světě, včetně americké Kinetic Group.
V těch obchodech hrají klíčovou roli dodávky na Ukrajinu. Obchod se odehrává přes dceřinou firmu Excalibur Army. Její hrubý provozní zisk dosáhl 605 milionů eur (zhruba 15 miliard korun). To jsou čísla přímo z účetní závěrky Excalibur Army.
Zbraně a munice CSG proudí na ukrajinské bojiště třemi cestami. Jedna je česká muniční iniciativa. Ministerstvo obrany přes agenturu AMOS, která funguje v roli obchodníka, sbírá od Ukrajinců požadavky na munici, kterou potřebují. Dává zároveň dohromady zájemce z řad zemí, které Kyjevu chtějí konkrétní dodávky zaplatit. O zakázky pak soutěží zbrojaři. Rozhoduje kombinace ceny a schopnosti požadovanou munici co nejrychleji dododat. Nejnižší cena tak nemusí být klíčovým kritériem. Přes český zbrojní hub už nakupovalo 19 zemí včetně Německa, Nizozemska nebo Kanady.
Vítězství v muničních zakázkách
CSG bývá v tendrech velmi úspěšná. Získala značnou část zakázek. A zároveň na nich dokázala dosáhnout vysokých zisků, jak ukazují čísla z jejích účetních závěrek. Konkrétní dodávky od konkrétních firem si ale vybírají státy, které je přímo financují. Ministerstvo obrany jen zprostředkovává „muniční trading“. Nemůže rozhodnout o tom, která země si vybere jakého dodavatele. Jestli to bude CSG nebo někdo jiný. Rozhodujeme pouze o zbraních, které platí v rámci pomoci Ukrajině přímo česká vláda.
Vedle muniční iniciativy ale proudí zbraně z CSG na Ukrajinu dalšími dvěma kanály. Něco si napřímo kupují jednotlivé státy, které je chtějí Ukrajině dodat. Další část platí ze svých vlastních peněz sami Ukrajinci. Ti si také sami vybírají dodavatele.
Výše zmíněný provozní zisk kolem 15 miliard z obchodu se zbraněmi je výsledkem všech tří obchodních cest. Podle výroční zprávy za rok 2024 se dodávky na Ukrajinu na tržbách skupiny podílely 33,1 procenty. Ze zmíněných 4,009 miliardy eur je to 1,32 miliardy. Dalších 34,9 procenta utržila Strnadova skupina ze zemí Evropské unie. Z těchto čísel se nedá ale přesně přečíst, jak velký podíl na tržbách mají dodávky na Ukrajinu. Právě proto, že jdou všemi třemi výše zmíněnými cestami. Když munici pro Ukrajince koupí u CSG třeba Nizozemci, výsledek se objeví v tržbách za Evropskou unii.
Jedním z důvodů, proč je CSG v dodávkách munice pro Ukrajinu tak úspěšná, je její schopnost dodat tam v roli obchodníka munici z továren ze zemí, které mají relativně dobré vztahy s Ruskem. Proto by si od nich Ukrajinci ani západní země, které jim chtějí pomoci, přímo munici nekoupili. Pořídí si ji ale přes CSG. Strnadova firma je právě díky této široké paletě dodavatelů z celého světa schopná konkurovat cenou a hlavně rychlostí dodávky. Proto v souboji o zakázky všemi třemi citovanými cestami velmi často vítězí. Strnad má několik velmi zdatných obchodníků, který jsou schopni tyto kontrakty velmi rychle a výhodně sjednat.
Tento obchodní prostor pro vysoké zisky se ale s koncem války na Ukrajině výrazně zúží nebo úplně zavře. Armády už si budou schopny kupovat munici napřímo bez prostředníků.
O ziscích rozhodnou priority NATO
O výsledcích CSG v příštích letech bude kromě vývoje na ukrajinském bojišti velmi výrazně rozhodovat, do jakých zbraní nebo munice budou státy Severoatlantické aliance investovat 5 procent svého HDP, k čemuž se zavázaly pod tlakem Donalda Trumpa na posledním summitu v Bruselu. Jednotlivé země mají přímo ze summitu takzvané alokační plány, do kterých konkrétních zbraní se zavázaly v rámci aliance investovat. Ty jsou ale v tajném režimu a neměly by k nim mít přístup ani zbrojaři.