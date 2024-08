Tak už to prasklo. Pád Intelu ukazuje, proč nenajímat profi manažery a cifršpiony

Akcie americké čipové společnosti Intel byly dlouhou dobu považovány za jakýsi stablecoin. Převzato z hantýrky kolem kryptoměn to znamená, že investice do Intelu do jisté míry představovala bezpečné uložení peněz. Sešup nastal až v poslední době vlivem zpráv o masivním propouštění, propadu do ztráty a obecně nedobrých vyhlídkách pro blízkou budoucnost firmy. Zatímco širší veřejnost panikaří až nyní, na pozadí se o problémech této legendy špitá už dlouho. A otázkou je, zda se z nich někdy dostane.