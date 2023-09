Tolkien v úspěch nevěřil. Stvořil ale fenomén, který sahá daleko za hranice literatury | e15.cz

Bez nadsázky lze říci, že bez Tolkiena by dnes nebyla Duna, Hra o trůny a nesčetně dalších úspěšných literárně-filmových projektů. Anebo by byly, ale rozhodně by se netěšily takovému globálnímu úspěchu. Tolkien totiž nejenže pevně etabloval fantasy jako žánr, ale masivním úspěchem svých příběhů (ať už knih nebo později ve filmovém zpracování) přispěl k fenoménu, jehož jsme svědky v posledních desetiletích: kdysi opovrhovaná žánrová literatura se stává mainstreamem.

Fantasy, detektivky, thrillery, westerny, sci-fi — že dnes kritika bere tyto žánry vážně a ne jako pouhé rozptýlení, je nepochybně do velké míry zásluhou obrovského vlivu Tolkienovy ságy. Zatímco po druhé světové válce intelektuálové pohlíželi na žánrovou literaturu jako na „eskapismus“, tedy útěk od reality, dnes je takový pohled dávno překonaný… a spíše směšný. Pravda, ještě před nějakými dvaceti lety vynikající autor Iain Banks na otázku, zda ho nemrzí, že ho kritika nebere vážně a nedostává literární ceny, odpověděl, že oni, míněno intelektuální literáti, sice mají ceny, ale on má porsche. Dnes mají autoři žánrové literatury porsche i kritické uznání.