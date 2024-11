Třetí čtvrtletí v české ekonomice prostě zklamalo

Již před měsícem byl zveřejněn předběžný odhad, kdy Český statistický úřad uvedl, že reálný HDP během třetího kvartálu mezičtvrtletně vzrostl o 0,3 procenta. Pro trhy se jednalo o zklamání, když průměrné tržní očekávání se pohybovalo kolem 0,5 procenta. I pro nás byl výsledek překvapivý, ale spíše potěšil. Náš původní odhad totiž počítal s pouze 0,2procentním růstem.

Poté co jsme se během listopadu dočkali dalších dílčích měsíčních dat z reálné ekonomiky, musíme trvat na našem původním odhadu. Očekáváme tedy mírnou revizi tuzemského HDP za třetí čtvrtletí směrem dolů v důsledku přetrvávajícího útlumu průmyslu a pomalého oživování spotřeby domácností. Mezičtvrtletní růst ekonomiky bude podle nás snížen z původně udávaných 0,3 na 0,2 procenta. Takovýto vývoj by znamenal potvrzení toho, že tempo hospodářského růstu zpomalilo, když v prvních dvou letošních kvartálech bylo dosaženo mezičtvrtletně shodných plus 0,4 procenta.

Pokud se podíváme na strukturu růstu, spotřeba domácností podle našeho odhadu během třetího kvartálu mezičtvrtletně vzrostla o 0,4 procenta, což by představovalo mírné zrychlení po 0,2 procenta v předchozím čtvrtletí. Jak ukazuje struktura vývoje tržeb, mezičtvrtletně vyšší byly především útraty za zboží, zatímco ty za služby zhruba mezičtvrtletně stagnovaly. Navzdory pokračujícímu pozvolnému růstu spotřeba domácností nadále zůstane hluboko pod svou předpandemickou úrovní; ve druhém kvartálu to bylo o 5,2 procenta. V tomto směru působí hlavně výrazně nižší kupní síla mezd. Ke zlepšení situace nedošlo v průmyslu, kde pokračoval pokles produkce. To se pravděpodobně negativně odrazilo ve vývoji fixních investic a čistého exportu.

Za celý letošní rok tak nadále očekáváme skromný růst tuzemské ekonomiky o 0,8 procenta a příští rok jeho mírné zrychlení na 1,5 procenta. Předstihové indikátory na významné zlepšení ekonomické aktivity prozatím neukazují, a to ani z Německa, ani z tuzemska.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky.