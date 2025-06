Co jsou Fannie Mae a Freddie Mac?

Společnost Fannie Mae byla založena po Velké depresi v roce 1938 s cílem nastartovat sekundární trh s hypotékami a udělat tak vlastnické bydlení v USA dostupnějším. Historie Freddie Mac sahá do roku 1970, kdy byla společnost založena, aby pomohla menším subjektům na hypotečním trhu.

Fannie Mae a Freddie Mac nejsou banky v tradičním slova smyslu. Jejich role spočívá v zajištění likvidity. Nakupují hypotéky od poskytovatelů úvěrů a přetvářejí je na cenné papíry, které prodávají investorům. To umožňuje bankám navyšovat svá úvěrová portfolia.

Jednou z výhod fungování těchto firem je možnost poskytovat hypotéky s 30letou splatností s fixním úrokem. Od finanční krize v roce 2008 jsou obě společnosti pod správou Federální agentury pro financování bydlení (FHFA), i když zůstávají samostatnými společnostmi s vlastními akcionáři a vedením. Ve zkratce obě společnosti nakupují hypotéky od bank a prodávají je investorům jako investiční nástroje.

Co by znamenala privatizace těchto společností?

O privatizaci Fannie a Freddie se pokoušel Trump již při svém prvním mandátu v roce 2019, avšak jeho snaha byla shozena ze stolu. Privatizace by znamenala návrat před rok 2008, kdy byly tyto firmy plně v rukou soukromých vlastníků, což by i z důvodu historického vývoje vyvolalo požadavek investorů na vyšší výnosy z investičních nástrojů krytých hypotékami, které tyto firmy nabízejí.

Tento mechanismus by způsobil nižší dostupnost bydlení vlivem nárůstu nákladů pro konečné spotřebitele v řádu nižších jednotek tisíc dolarů ročně. Privatizace bez vládních garancí navíc způsobí nestabilitu na americkém trhu a může být spouštěčem dodatečných rizik. V zájmu soukromého subjektu totiž bude prodej co největšího množství hypotečních investičních nástrojů krytých hypotékou a mohlo by tak dojít k situaci podobné té z roku 2008. Zdá se, že Donald Trump chce připustit, aby se historie opakovala.

Kdo na této reformě může vydělat?

Spotřebitel čerpající hypotéku to určitě nebude. Finanční systém bude v USA v ohrožení. Dokonce ani akcionáři Fannie a Freddie to být nemusejí. V letošním roce akcie těchto firem sice na pozadí zpráv o privatizaci posílily o 196 procent, respektive o 145 procent, nicméně pokud bychom se dočkali další krize, upadnou tyto zisky do zapomnění.

Privatizace Fannie a Freddie zůstává kontroverzním krokem, a to hlavně kvůli potenciálu vzniku větších systémových rizik. Klíčové bude, zda se případná reforma opře o jasná pravidla a dohled, nebo se zopakuje scénář z minulosti.

Autor je analytikem společnosti XTB