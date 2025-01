Trumpova zelená politika: Bejby bude vrtat a v Evropě budou dál vládnout vrtáci

Na vyhlašování cel na evropské zboží zatím nedošlo, ale jsme teprve na začátku a popravdě už jen změna energetické politiky v USA je pro evropský průmysl dost těžkou ranou. A případná cla mohou pak mít fatální dopady. Už dnes jsou ceny energií v Německu nebo u nás na několikanásobku amerických hodnot. A uvedení do praxe nového sloganu „vrtej, bejby, vrtej“ tuto skutečnost ještě posílí. V USA jdou prostě emise stranou a Bidenův závazek snížit je po evropsku o 66 procent oproti roku 2005 do roku 2035 byl právě smeten ze stolu. Náš evropský velkolepý plán snížit emise do roku 2030 a 55 procent se tak jeví zcela směšným. Zvláště když všechny evropské emise představují nějakých sedm procent světových a ani jejich úplné odstranění by nemělo na oteplování větší než velmi okrajový dopad.