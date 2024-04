Úřednická olympiáda ukázala, že i státní správa umí inovovat

Čeští úředníci nepatří zrovna mezi skupiny, které by se těšily ve společnosti dobré pověsti. Samozřejmě mezi nimi najdeme množství nemakačenků, stejně jako v každé jiné práci ať už pro soukromé firmy, nebo pro stát, ale z velké většiny (alespoň z mých zkušeností z let strávených ve státní správě) pracují ve veřejné správě chytří lidé s upřímným zájmem něco dobrého udělat pro úřad, pro lidi i pro zemi.

Erár zároveň není místem, kde bychom na první dobrou hledali inovace. O to záslužnější je aktivita iniciativy Byro, která se snaží inovativní úřednické počiny vypíchnout a ukázat na ně a odměnit to nejlepší, co se ve veřejném sektoru událo v předchozím roce. První ročník soutěže „Úřednický čin roku“ tak ocenil minulý týden řadu zajímavých projektů, které reálně zlepšují život lidem nebo debyrokratizují úřady (které jsou tak akceschopnější). Fajn také je, že to celé spolupořádala sekce státní služby na ministerstvu vnitra. Česká státní správa i samospráva se stává sebevědomější, což je také dobře.

Důležitost kvalitních úředníků a dobře fungujících úřadů si začíná uvědomovat i politická reprezentace, což ukázala přítomnost hned tří ministrů na vyhlašování cen, Ivana Bartoše, Víta Rakušana a Michala Šalomouna.

Ze 136 nominovaných „činů roku“ si cenu odnesla třeba záchrana Císařských lázní v Karlových Varech, což byl miliardový projekt napříč mnoha institucemi, na jehož konci je kompletní rekonstrukce a zpřístupnění památky UNESCO veřejnosti. Tým z ministerstva školství dostal cenu v kategorii inovace ve službách veřejnosti za plán na změnu vzdělávání budoucích učitelů na vysokých školách. A konkrétně tahle inovace je navíc dobrou ukázkou spolupráce akademické sféry s praxí, protože s ministerstvem spolupracovala výzkumnice z Institutu pro psychometrický výzkum Jana Fikrlová. Stát tak má přístup k poznatkům z akademické sféry a ta zase k datům, která se během analytické práce nashromáždí. O tom, že vzdělání učitelů je pro budoucnost země důležité, asi nemá smysl debatovat.

Úředníci z kraje Vysočina dostali cenu za zpřístupnění plánovací dokumentace online. V aplikaci je k dispozici kompletní dokumentace projednávaných územních plánů včetně výkresů, textových částí a dalších dokumentů. Šetří to lidem čas a proces významně zprůhledňuje.