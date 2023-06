ČEZ valná hromada 2023 byla oslavou firemního boomerství | e15.cz

Na valné hromadě s očekávaným průběhem nakonec leckoho nejvíc zaujalo občerstvení. Měřeno alespoň počtem twitterových lajků. Kdykoli jindy by to byla metrika k ničemu. Jenže majonéza tradičních chlebíčků ČEZ jako by obsahovala paradoxy nejenom současného dění kolem firmy, ale i celé země.