Pokusy o konsenzuální penzijní reformu definitivně ukončila taškařice kolem údajně mizerné akustiky na Hradě, kvůli níž prý vzniklo nedorozumění, že opoziční ANO snad souhlasí s prodlužováním důchodového věku. Už není co předstírat, a tak šel celý nový zákon připravený ministerstvem práce a sociálních věcí na vládu. S nějakými zásadnějšími změnami nelze počítat. Především pokud jde o automatický systém prodlužování věku, v němž budou lidé napříště odcházet do penze podle statistiky věku dožití. Posun věku odchodu do penze je přitom základem sporů mezi vládní koalicí a opozičním ANO, které jeho nutnost akuálně vehementně popírá a mnozí zpochybňují správnost jeho výpočtu.

Věk odchodu do penze se podle návrhu reformy bude počítat pro padesátileté, tudíž nemá nic společného s průměrným věkem, jehož se Češi dožívají. Ten totiž průměruje i kojeneckou úmrtnost a bouračky mladých nezkušených řidičů. A je tudíž podstatně nižší než věk, jehož se v průměru dožívají aktuální padesátníci. Vyvolává to vášně a Andrej Babiš už křičí, jak toto ustanovení zruší a nic se prodlužovat nebude.

Přitom, ačkoli se o tom moc nemluví, s prodlužováním věku počítá i současná legislativa. Ta sice oficiálně ukončuje nyní běžící zvyšování penzijního věku na 65 let, k čemuž má dojít v roce 2030, nicméně ukládá povinnost vládě pět let předtím a pak každých dalších pět let vyhodnocovat demografickou prognózu a předkládat parlamentu ke schválení v případě prodlužování věku dožití návrh na odpovídající posun odchodu do důchodu.