Důchodový věk – kalkulačka odchodu do důchodu | E15.cz

Výpočet důchodového věku

V roce 2020 došlo k nebývale štědré valorizaci penzí o 6,7 procenta. Chcete vědět, kdy na tu svou dosáhnete právě vy?

Bývalá vláda Bohuslava Sobotky zavedla nová pravidla pro odchod do důchodu v ČR, která určuje zastropování věku odchodu do důchodu na úrovni 65 let. Ty však začnou v platit až v roce 2030, kdy poprvé půjdou muži i ženy do důchodu shodně právě v 65 letech. V současnosti dochází u hranice odchodu do důchodu každým rokem ke zvýšení: u mužů o dva měsíce a u žen dokonce o čtyři. Řada odborníků pak upozorňuje na to, že věkový strop 65 let je ekonomicky neudržitelný a některá z dalších vlád jej může změnit.

