Předání nabídek francouzské EdF a korejské KHNP na stavbu až čtyř jaderných bloků a zároveň schválení státní pomoci s financováním výstavby pátého jaderného bloku v Dukovanech den před 1. májem je zásadním momentem v návratu jaderného programu do Česka. Pravděpodobnost, že by plánovanou výstavbu nové jaderné elektrárny ještě opět, stejně jako opakovaně v minulosti něco zastavilo, je v tento moment minimální.

Co to bude stát, se sice dozvíme nejspíše až někdy v červnu letošního roku. Cena za blok bude asi vyšší, než kdysi před třemi lety odhadovaných 160 miliard korun, ale určitě to bude mnohem méně, než osm set či více miliard, na což vychází aktuálně stavěná britská jaderka Hinkley Point, kde se Francouzům skutečně nedaří a původní cena stále roste a termíny se prodlužují. To Korejci se mohou pochlubit čerstvě dostavěnými čtyřmi bloky elektrárny Barak ve Spojených arabských emirátech, kde dodrželi jak termín, tak rozpočet. I když za sebou mají i horší zkušenosti. Přes častou favorizaci Francouzů jako vlivné evropské země jsou v řadě médií a u odborníků šance otevřené.