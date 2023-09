Velké šetření se nekoná. Konsolidace rozpočtu prostě není prioritou vlády | e15.cz

Očekávané šetření se při přípravě rozpočtu na příští rok tak nějak vytratilo. Z plánovaného snížení deficitu je polovina a je otázka, zda to nebude mnohem horší, protože některé koaliční strany se dožadují „odvahy se více zadlužit“. A v letošním roce jim to z jakýchsi nepochopitelných důvodů i poměrně hladce prochází. O čerstvém návrhu ministerstva financí se totiž bude ještě diskutovat ve vládě a debata to bude hodně ostrá. Už na počátku prázdnin navíc premiér Petr Fiala konstatoval, že příprava rozpočtu bude směřovat do schodku v rozmezí od 235 do 272 miliard korun. Takže není vůbec vyloučeno ještě zvýšení schodku, který ani v této podobě rozhodně není na chlubení.