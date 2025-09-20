Velký zisk s malým vkladem? Sázka na šampiony zítřka vydělá i osmdesát procent
Úspěšnost investice lze hodnotit různě a v mnoha případech to lze udělat tak, že v zásadě nesmyslná sázka působí zpětně jako dobrý nápad, protože dokážete najít vhodnou veličinu, kterou taková investice překonává. Třeba českou inflaci.
Vydělat na burze víc, než o kolik v Česku vzrostly ceny, to byla ještě před pár lety prakticky neřešitelná rovnice. Ale dnes? Ačkoli cenovky potravin dokážou být pořád ještě zběsilé a o nemovitostech raději pomlčím, jako celek je inflace – alespoň tak, jak je nyní konstruovaná – ta tam. Takže nabídka pomyslného správce aktiv ve stylu „sestrojíme vaše portfolio tak, aby pokrylo českou inflaci“ nemusí být zrovna terno.
Deset procent ročně může být zajímavých, ale podstatou je, kolik peněz dokážou vyrobit. Deset procent z deseti tisíc vkladu vám vydělá na rodinnou vstupenku na koupaliště, ale finančně vás nesaturuje. V dlouhém období se s myšlenkami na aspoň trochu důstojnější důchod pochopitelně takovým pravidelným zhodnocením s asistencí složeného úročení dostanete na zajímavé cifry, s menším startovním vkladem to ale stejně nebude ono.
Pojďme se dnes vydat riskantnější cestou a zkusit s menším vkladem vydělat větší peníze. Vsadit na akcie firem, které jsou v byznysovém rozletu, nejsou součástí každodenních headlinů na e15 a experti se shodují na tom, že jejich akcie svých přinejmenším pět minut slávy teprve zažijí.
Zalovil jsem na Wall Street v sektoru takzvaných small caps. Proč tam a proč toto? Protože si myslím, že dolar už dostal naloženo dost a do budoucna nebude podkopávat korunovou investici v zámoří tak jako letos, a možná ji naopak i podpoří. A za druhé: small caps, tedy akcie firem s malou tržní kapitalizací (či hodnotou, chcete-li), mohou z obnovného étosu zlevňování peněz, tedy klesajícími úrokovými sazbami v Americe, těžit více než ty velké.
Zároveň se chci vyhnout finanční sebevraždě, a proto jsem vybíral akcie z indexu S&P SmallCap 600, a nikoli Russell 2000. Zásadní rozdíl je v tom, že do prvního z indexů se dostanou jen ziskové firmy, a to my přece jen dnes budeme chtít. Protože ač je třeba firemní strategií růst tržeb a zvyšování podílu na trhu, akcionáři se stejně spíše dříve než později zeptají: A co z toho vlastně máme, pánové?
Každopádně alespoň dvouciferný růst tržeb jako fundament pro růst zisků samozřejmě zohledňuji, navíc jsem vybral akcie, které mají příznivá analytická doporučení s příslibem ročního zhodnocení o desítky procent a nejčastějším doporučením na nákupním stupni. Ve výsledku lze z těchto akcií namíchat ofenzivní portfolio s průměrným očekávaným ročním růstem ceny kolem čtyřiceti procent.
Anebo můžete některou z těchto akcií kapku okořenit své stávající portfolio, které může boostnout jeho výkon. Pořád jde o small caps, které mohou napsat velkou story, ale také mohou zmizet v propadlišti burzovních dějin. Ale pojďme na to, všechny zmíněné firmy nabízejí přinejmenším nadějné byznysmodely, a někdy i zázračnou cenovou gymnastiku á la Cirque du Soleil. Startuji na očekávaném výnosu na prahu 40 procent.
