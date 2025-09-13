Jaroslav Bukovský: Osmnáct procent ročně až do skonání světa? Dividendová ETF jako láska na první pohled
Dividendové étéefko, které ročně vynáší tři procenta? Děkuji za nabídku, ale možná jsme se tak docela nepochopili. A co byste řekl na takový, řekněme, pětiprocentní výnos? I takové nástroje se dají na trhu najít. Řekl bych, že pět procent je bezesporu zajímavějších než procenta tři, ale omluvte mě, mám tu ještě nějakou práci.
Není nic únavnějšího než vést zbytečné rozhovory o věcech, u nichž už od počátku cítíte, že nikam nepovedou. Výnos vašeho času je sice nefinanční, o to významnější ale v praxi bývá. Pokud už se bavit o investici do natolik rizikového aktiva, jakým jsou akcie a pochopitelně i étéefka, zvedněme cifry, které se tváří jako skutečná investiční témata. Dobře, není lehké na současném trhu kolem historického vrcholu vykouzlit slušný dividendový výnos, ale jde to.
Amerika dělá v posledním roce všechno pro to, aby ji český drobný investor začal nenávidět. Ale S&P 500 letos vzrostl o více než dvanáct procent a jako tvrdohlavý beran vytváří pravidelně nová maxima, namítnete. Ano, optikou dolarového investora je v zásadě i přes tornádo v Bílém domě v zásadě vše v pořádku. Pro investora, který ještě stále nepochopitelně platí korunou, to ale neplatí. Vývoj kurzu koruny vůči dolaru totiž letos dokázal veškerý výnos hlavního indexu Wall Street nejen komplet zašlapat do země, ale navíc Čechům dokonce prodělal.
Dolarová investice vyjádřená v korunách se totiž od ledna do současnosti propadla o více než patnáct procent. A to už je docela silná káva. Vývoj kurzu se ale umravnil zhruba od počátku prázdnin, jinými slovy: dolar vůči koruně stagnuje poblíž dlouhodobého minima. A to může, a pochopitelně nemusí, znamenat, že právě nyní je ten správný čas vydat se na Wall Street. Držíte v rukou levnou vstupenku na trh.
A teď si to sečtěme jako číšník v restauraci. Příslib zajímavého dividendového výnosu a víra v posilování koruny vůči dolaru mohou být dohromady docela poutavou soustavou investičních rovnic, kterou se pokusíme obratem vyřešit.
Vybrali jsme totiž z trhu několik zámořských ETFek dostupných i pro české investory, která se soustředí na dividendově nejvýnosnější akcie světa, aby následně svým akcionářům mohla nabídnout něco obdobného. Nehledají přitom takové akcie zdaleka jen na americkém trhu, ale doslova všude po světě. Náš první fond v seznamu s výnosem atakujícím deset procent má tak pod sebou například akcie z Izraele, Brazílie nebo Nového Zélandu. A deset procent pořád není nic proti jedničce našeho seznamu. Uvelebte se, začínáme.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!