Věřitelé pláčou. Kdo zaplatí nové oddlužení?

Dluhy se platit mají, ale zase až tolik nemusí. Do konce července stačilo vstoupit do osobní insolvence, do pěti let zaplatit třetinu a člověk byl z toho venku. Dlužníci, kteří spadli do maléru nešťastnou životní událostí či špatným podnikatelským odhadem, zavedení této praxe přivítali a mnoho se jich do toho pustilo a s často velikým úsilím se z dluhové pasti vyškrábali.