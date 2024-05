Inflace sice klesla na dvouprocentní cíl centrální banky, základní repo sazba ČNB však zůstává stále vysoko, na 5,75 procenta. Její snižování by tak mělo pokračovat, podle bankovní rady to ale bude nadále pouze pozvolným tempem. Na dalších třech zasedáních, včetně toho květnového, čekáme snížení vždy o půl procentního bodu, stejně jako tomu bylo v únoru a březnu. Na konci letošního roku by se repo sazba podle prognózy Komerční banky měla nacházet na 3,5 procenta. To by zároveň měla být konečná úroveň, kam sazby v současném cyklu měnové politiky klesnou.