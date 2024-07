Větší zdanění zděděného majetku je ve hře. Jde o odpověď na záchranu státního rozpočtu?

Kdo může očekávat po rodičích značné dědictví, měl by zpozornět. V Evropě se množí návrhy, aby státy mnohem více danily zděděný majetek. Zalepily by tak díry v rozpočtech a mohly i nadále financovat sociální programy. Otázkou jen zůstává, nakolik by vysoká dědická daň do budoucna ovlivnila touhu lidí bohatnout, a tedy i vytvářet nějaké hodnoty pro své potomky.

Celý článek je převzatý z INFO.cz