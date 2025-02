Možnost zavedení výpovědi bez udání důvodu podaná jako pozměňovací návrh poslanci ODS a TOP09 při projednávání novely zákoníku práce vzbuzuje vášně. Jak ve vládní koalici, kde hrubě protestují lidovci i STAN, tak samozřejmě v opozici, která dostala téma naší asociální vlády. A odboráři běsní a hrozí generální stávkou. A to i přesto, že by si propuštění zaměstnanci polepšili dvojnásobným odstupným.

Jde ale opravdu o takovou bombu dopadající na práva pracujících? Ve skutečnosti momentálně lze propustit zaměstnance jen tehdy, pokud zaměstnavatel bez náhrady zruší jeho pracovní pozici. Nebo v případě vážného porušení pracovní kázně, a to opakovaně po předchozím předání vytýkacích dopisů. A protože zaměstnavatel občas potřebuje vyměnit pracovníka, protože nefunguje podle jeho představ nebo vnáší konflikty do pracovního kolektivu nebo projevuje jiné nedostatky a k dispozici je kandidát výkonnější a třeba levnější, má problém.

Není totiž legální možnost ho vyměnit. To samozřejmě neznamená, že to zaměstnavatel nezvládne, ale je to vždy na hraně zákona a hledání důvodů je za hranou slušného chování. Nebo se dotyčná pozice ruší fiktivně. A pak hrozí soudy a vyplácení drahého odškodného a pohodě ve firmě a výkonnosti zaměstnanců to rozhodně nepřidává a pružnosti trhu práce už vůbec ne.

Navíc ten pozměňovací návrh nespadl z nebe. Patřil mezi doporučení NERV a mělo to svůj důvod. Jak nedávno na síti X upozornila jeho členka ekonomka Helena Horská i experti organizace vyspělých zemí OECD upozorňovaly, že v Česku se v průběhu minulých let zpřísnila ochrana zaměstnanců před propouštěním nejvíce ze všech členských zemí. Z čehož plynulo doporučení něco s tím rychle dělat.

Ne, že by původní Jurečkův návrh zákoníku práce nic neřešil. Posunem je určitě třeba nové počítání výpovědní lhůty od data doručení výpovědi, a ne až od prvního dne následujícího měsíce, jak to platí dosud. Nebo velkorysejší podpora v nezaměstnanosti v prvních měsících a její postupný pokles, který motivuje rychleji si hledat místo, i některé další změny. Onu výpověď bez udání důvodu však do svého návrhu zřejmě v předjímání poprasku, který by kolem toho nastal, vypustil navzdory požadavku kolegů.

Ale jak je již u této vlády zvykem a u Jurečky speciálně, na nějaký větší důraz na shodu v koalici se moc neohlížel, a to ani na shodu ve svém SPOLU, které je spolu čím dál řidčeji. V situaci, kdy se blíží volby, v uskupení, které se považuje za pravicové, si lidovci hrají svou vlastní lidoveckou hru, například v tomto případě usnadněním přivýdělku pro zaměstnance na rodičovské dovolené, což je jejich typický volební elektorát. Že i ostatní by chtěli něco pro své, v tomto případě pravicové voliče udělat, je jim jedno.

To není zrovna kolegiální a nepřispívá to ke zvyšování volebních preferencí celého vládního uskupení. Dost to připomíná nedávný vnitro koaliční spor o předčasné důchody pro vybrané profese, na němž se lidovecký ministr práce také nedohodl ve vládě. Ale nakonec se to podstatné odehrálo jako divadlo ve sněmovně. Návrh na vyřazení sta tisíc lidí z třetí kategorie profesí z možnosti chodit bez sankcí předčasně do penze nakonec prosadila stejná parta ODS a TOP 09.

A v těchto dnech vláda řeší penzijní připojištění, které by hradil zaměstnavatel a které by umožnilo těmto lidem odcházet na odpočinek o dva roky dříve. A je to tak správně, jen to mělo být takto nachystáno od samého začátku.

Vládní partaje tím, že sporná témata nejsou schopna vyřešit na vládní úrovni a koaličních jednáních, otevírají opozici prostor pro babišovské divadlo ve sněmovně a trochu nespravedlivé demonstrování toho, že nám vládne Pat a Mat. Výpověď bez udání důvodu nakonec podle aktuální situace v parlamentu a nedohodě vládní koalice nejspíše neprojde. To ale pak znamená, že si to nakonec připíše Babiš jako vítězství a volební body k dobru. Což těm, kteří ho nechtějí vidět ve Strakovce, radost fakt nedělá.