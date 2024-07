Hospodaření státu skončilo v půlce roku schodkem 178,6 miliardy korun a na rozdíl od loňska se zdá být zřejmé, že ministr financí Stanjura dodrží schválený deficit 252 miliard korun celkem bez větších problémů a dodatečných úsporných opatření. Zatímco pro vládu je to důvod k pochválení vlastních schopností, pro její kritiky to žádná sláva není. Již tradičně ostrý Miroslav Kalousek upozorňuje, že jde o první rozpočet po dlouhé době, který není zatížen nějakými mimořádnými výdaji, a zlepšení jen odráží škrtnutí loňských dotací na energie. A vláda svůj slib, že udělá ve veřejných financích pořádek po Babišovi, prostě nesplnila. Je na tom objektivně hodně pravdy.

Tyto dotace loni činily ke konci června něco kolem 36 miliard a to zhruba odpovídá tomu, o co poklesl deficit. Jako bychom ani neměli za sebou nějaký konsolidační balíček. Strukturální problém je opravdu stále stejný. Výdaje prostě neodpovídají příjmům bez ohledu na to, zda ekonomika roste, či neroste.

Faktem je, že rozpočtové příjmy letos za půl roku celkem mohutně narostly. Z daní skoro o padesát miliard a z pojistného o dalších třicet. Pokud tedy bereme v úvahu celkové celostátní příjmy včetně dílu, který se rozděluje krajům a obcím. O více než osm miliard naskočila DPH.

Vzhledem k tomu, že její změny z konsolidačního balíčku výnos snižovaly asi o pět miliard, číslo potvrzuje, že lidé začali více utrácet. Výrazný, více než šestnáctimiliardový je přírůstek výběru u daní z příjmů fyzických osob. Balíčkové zvýšení progrese prostě zabralo, stejně jako u pojistného zavedení platby nemocenského pojištění.