Česko má v současné době více než 300 různých strategií, které se mnohdy nenaplňují, řekl před pár týdny tehdejší poslanec, dnes už ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Teď ke zmíněným třem stovkám přibyla strategie tři sta první. Ministr ji představil přes ambiciózní plán dostat Česko do roku 2040 mezi deset zemí EU s nejvyšším HDP na obyvatele. Strategie bychom tedy měli, kdo by nechtěl do TOP 10?

Kouzlo těchto strategií bývá v tom, že na papíře vypadají vždycky hezky. Pojmenovat problémy českého hospodářství, říct, že Česko potřebuje vizi (ano, opravdu to ministr řekl), že zaostáváme v technologiích a provozech s vyšší přidanou hodnotou, na to člověk nemusí být žádný Baťa. Ostatně svou strategii měl i Andrej Babiš, pěkně rozepsanou do kapitol, ke kterým se teď nezná, dneska je zadarmo drahá v Levných knihách, hledejte pod heslem O čem sním a tak dál.

Strategii má přirozeně i Petr Fiala; jak by mohl dnešní státník vůbec uvažovat o tom, že by nějakou, aspoň malou strategičku neměl? Je to jenom rok a měsíc, co na konferenci Česko na křižovatce před kapitány průmyslu vyhlásil restart Česka a - nabídl vizi. Premiér si tehdy dokonce sedm minut po odvysílání projevu změnil profilovku na sítích a přidal si k ní nápis RESTART ČESKA. Má ji tam dosud, tak doufejme…

150 konkrétních opatření. Mohli bychom je vidět?

Teď je tu tedy strategie Vlčkova. V obecné rovině je jí těžko co vytýkat, neboť už víme, že takové strategie bývají. Soustředí se na čtyři hlavní oblasti: rozvoj lidského kapitálu, investice do energetické, dopravní a digitální infrastruktury, výrobu s vysokou přidanou hodnotou a zajištění potřebného financování. To vše skrz 150 konkrétních opatření.

Můžeme to vzít postupně a klást otázky. Česká republika prý musí investovat do vzdělávání a především do oborů, které jsou klíčové pro budoucí vývoj ekonomiky, jako jsou přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika. Fajn. Jsou ty investice v připravovaném rozpočtu na rok 2025? A mohli bychom je vidět? Když dokument uvádí konec uhlí pro energetiku na rok 2033, víme, co ho nahradí? On někdo zařídil zázrak v dostavbě jádra? Nebo budou plynovky? A stihne se to?

Líbivými frázemi a sliby ještě nikdo nikoho neurazil, pokud tedy nepočítáme jemnocit přemýšlivějšího voliče. Problém Vlčkovy strategie ovšem nebude v té věcné části, ale v tom, že se zcela míjí s politickou realitou. Sám novopečený ministr říká, že na hospodářské strategii by měla panovat obecná politická shoda. Což je přesně to, co se nestane.

Své výhrady už oznámil Svaz průmyslu a dopravy, podle kterého je dokument „povšechný a schází mu konkrétní implementační kroky“. Proti je i opozice, podle stínového premiéra za ANO Karla Havlíčka je „šitý horkou jehlou“. A teď překvapení – hnutí si prý hodlá připravit hospodářskou strategii vlastní.

Ministr Vlček, který - bezpochyby veden dobrými úmysly – na přípravě strategie strávil poslední rok, má zároveň zhruba rok na to, aby se pokusil aspoň malou část uvést v život. Čas se mu krátí, zmíněný rozpočet na příští rok je vhodné pole. A zároveň zhruba jediné, kde může nějakou korunu vybojovat a něco změnit.

A my si mezitím počkáme, než se Andrej Babiš zasní a namaluje nám strategickou budoucnost svoji. Pokud tedy znovu sežene někoho, kdo by to za něj napsal.