Vltavská cyklostezka: Cesta do pekel je vyasfaltována touhou po zisku a masovou zlenivělostí

Když jsem loni poprvé slyšel o kritice dvou nových cyklostezek u Loučovic na Lipensku, říkal jsem si, že půjde o typický případ fenoménu NIMBY (Not In My BackYard = Ne na mém dvorku, dělejte si to jinde). Po vyslechnutí argumentů o probíhajícím zbytečném planýrování posledních divokých částí Vltavy, naší „národní řeky“ a především po tom, co jsem spatřil, už tento názor nemám. Lidově řečeno je to prostě jedna velká prasárna.

Komentář vyšel na webu Info.cz