Volba ředitele ČT může skončit krachem. Co se stane, když radní nikoho nezvolí | e15.cz

Pro lepší přehlednost popíšu tentokrát poměrně nepřehledný až chaotický terén den před volbou příštího generálního ředitele České televize v bodech.

1) V danou chvíli lze za favority označit stávajícího generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, ředitele televizního studia ČT v Brně Jana Součka a exšéfa televize Prima Martina Konráda.

2) Pravidla volby generálního ředitele si členové Rady ČT odhlasují ve středu ráno. Podle našich informací půjde o dvoukolovou většinovou volbu s tím, že do druhého kola postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z kola prvního. Při rovnosti hlasů druhého a třetího kandidáta by do druhého kola postoupili všichni tři.

3) Rada ČT je dlouhodobě rozdělená do dvou až tří skupin, přičemž někteří radní mohou s ohledem na situaci a předmět hlasování hledat a nalézat kompromis napříč kontrolním orgánem veřejnoprávní televize.

Do první skupiny patří radní okolo Pavla Matochy. Až na Petra Šafaříka a Vladimíra Karmazína jde o radní, které do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize navolila v minulém volebním období sněmovní většina složená z hnutí ANO, SPD a komunistů. Vedle Karmazína a Šafaříka lze za spojence Matochy považovat Jiřího Šlégra, Romana Bradáče a Lubomíra „Xavera“ Veselého.

Co je spojuje, je odpor vůči Petru Dvořákovi. Otázka je, zda jsou schopni se shodnout také na něčem konstruktivním – třeba na jednom společném kandidátovi na post generálního ředitele.