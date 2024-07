Volební rozdávání není nic platné. Bohužel mnoho politiků si myslí opak

„It’s the economy, stupid!“ Neboli: „To je ekonomika, hlupáku!“ Tahle více než třicet let stará slavná sentence Jamese Carvilla, volebního stratéga tehdy budoucího úspěšného amerického prezidenta Billa Clintona, platí dodnes všude na světě. Bohužel, mnoho politiků si myslí, že ekonomika spočívá v rozdávání peněz daňových poplatníků z rozpočtu. Zejména z toho předvolebního.

Ti naši aktuální mezi tyto naivy zjevně patří. Alespoň podle čerstvě započatého skládání státního rozpočtu na rok 2025, kdy nás na podzim čekají parlamentní volby. A miliarda sem či deset zase tam má dohnat roky mandátu vlády, kdy se fakt moc nedařilo. To je ale zcela falešná naděje.

Dost jí trpí politici koalice SPOLU, jimž se zdá, že v nedávných volbách do Evropského parlamentu byl odskok Babišova ANO mnohem menší, než dlouhodobě věští průzkumy všech možných agentur. A zase tolik voličů na ně zatím nezanevřelo. Zatímco odpor k Babišovi je stále poměrně silný. Takže naděje na opakování vítězství stále žije.

Měli to dát do pořádku

Je ale otázkou, co věrný volič ještě vydrží. Volil před třemi lety vládu, od níž čekal, že dá do pořádku veřejné finance, a ve volebním roce mu na podnose nese rozpočet s deficitem 235 miliard korun. Jen sedmnáct miliard meziročního poklesu fakt není pro tyhle voliče žádný volební tahák. Zvláště poté, co byl s velkou slávou a po urputných bojích přijat konsolidační balíček, jenž měl ušetřit přes sto padesát miliard korun a zahrnoval i nemalé zvýšení daní, které v původním volebním programu i prvním vládním prohlášení bylo tabu. A voliči to opravdu těžko skousávali.