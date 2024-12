Výhled na rok 2025: Inflace i úrokové sazby dál klesnou

Příznivě by se měly vyvíjet ceny elektřiny i plynu pro domácnosti, což dokazují již zveřejněné ceníky některých dodavatelů. Klesat by měly také ceny pohonných hmot.

Tuzemská inflace bude podle odhadu analytického oddělení Komerční banky mírně zpomalovat. V průměru klesne na 1,8 procenta a dostane se tak pod dvouprocentní cíl centrální banky. Růst ekonomiky v roce 2025 podle našeho odhadu mírně zrychlí, a to na 1,5 procenta. Motorem by měla být především domácí poptávka. Obnovování kupní síly domácností bude však pouze pozvolné. Zatímco během let 2022 a 2023 reálné mzdy v důsledku vysoké inflace klesly v souhrnu o skoro 12 procent, odhadujeme jejich růst v roce 2025 o 3,8 procenta. K obnovení předpandemické úrovně reálných mezd tak podle naší prognózy dojde až zhruba v polovině roku 2026 a to samé by mělo ve výsledku platit také pro spotřebu domácností.

VIDEO: Platy jako v Německu? Za čtyři roky je určitě mít nebudeme. Česká práce je stále podhodnocená, řekl analytik Dombrovský pořadu FLOW

Rozjezd tuzemské ekonomiky bude sice pomalý, měl by však překonávat eurozónu. S obnovením konvergence by tak mělo přijít i postupné posilování domácí měny. V prvním čtvrtletí se kurz bude zřejmě držet nad hladinou 25 korun za euro. K posílení výrazněji pod tuto úroveň by podle nás mělo dojít v důsledku kombinace zlepšení globálního sentimentu a obnovování silnějšího růstu tuzemské ekonomiky spíše až ve druhém a třetím čtvrtletí, kdy očekáváme posun kurzu směrem k úrovním 24,70 koruny za euro.

S ohledem na pokračující utlumený výkon ekonomiky a námi očekávané snížení inflace předpokládám, že pokles úrokových sazeb ČNB bude v roce 2025 pokračovat. Na všech měnověpolitických zasedáních až do června očekáváme jejich snížení o 25 bazických bodů. V červnu 2025 by repo sazba měla dosáhnout své terminální úrovně, kterou odhadujeme na úrovni tří procent.

Autorka je ekonomka Komerční banky