Výplach na burzách skončil, nervozita trvá

Tedy zatím. Faktory, které vedly k panickým výprodejům, jsou totiž pořád ve hře. A v USA jde na burzách o hodně. V akciích drží své úspory většina Američanů a na hodnotě amerických akcií stojí především obří penzijní fondy, které jsou pilířem zabezpečení na stáří pro celou střední třídu. V dobách nejistoty je tudíž nervozita pochopitelná nejen u burziánů, ale i běžných lidí na ulici.

Co bylo bezprostředním spouštěčem černého pondělí, o to se budou burzovní experti ještě nějaký čas přít, ale faktem je, že trhy obchází strach z toho, že do Spojených států dorazí recese. A ta se obvykle podepíše i na růstových možnostech zbytku světa, protože USA jsou klíčovým světovým importérem a jejich poptávka zásadně ovlivňuje světový obchod.

Jako první signál, že už je to tady, posloužila minulý týden v pátek zveřejněná statistika, podle níž nezaměstnanost v USA stoupla překvapivě ze 4,1 na 4,3 procenta. V naší optice kosmetická změna, nicméně je skutečností, že na začátku roku byla 3,7 a v americké ekonomice se cosi děje. A centrální banka Fed stále váhá se snížením sazeb, které drží nad pěti a čtvrt procenty s tím, že stále nemá jistotu, že inflace byla definitivně zažehnána. Úplně se tomuto postoji divit nelze, protože i po posledních poklesech rostou ceny o dvě a půl procenta, což je nad cílem. Množí se nicméně úvahy, že Fed sice nyní prohlásil, že v září začne sazby snižovat, ale už prováhal správný okamžik, kdy se mohl vyhnout recesi, kterou boj s inflací tradičně končí.

Kromě toho je předmětem vášnivých diskuzí ekonomický přínos umělé inteligence, od níž se očekával velmi rychlý nástup a růst produktivity práce, který se zatím stále nedostavil. Je však již započten v cenách akcií technologických společností, které také nakonec byly cílem výprodejů.

A do toho ještě slavný investor Warren Buffet oznámil, že prodal polovinu akcií společnosti Apple, kde dlouhodobě držel velký podíl, a navýšil tak hotovost ve svém portfoliu někam k 75 miliardám dolarů. Warrenu Buffetovi se ne nadarmo říká Věštec z Omahy. Letos 94letý miliardář dokázal vždy odhadnout, kdy je dobře prodávat akcie a držet hotovost, protože přijde okamžik výhodných nákupů. Světové trhy sledují každý jeho krok a mnozí investoři ho s důvěrou následují, což se zřejmě v pondělí naplno projevilo.

Co se nyní bude dít, je nepředvídatelné. Každopádně všichni budou s napětím vyhlížet zářijové zasedání Fedu a čekat, co se stane. Americká centrální banka může postupovat podle svých dosavadních prohlášení a snížit sazby o čtvrt procenta, což trhy mohou vyhodnotit jako nedostatečné, a výprodeje se zase rozjedou.

Může ale také své rozhodnutí zesílit a srazit sazby o půl procenta, což by obchodníky s akciemi mělo potěšit. Tedy pokud to naopak nebudou považovat za přiznání Fedu, že recese opravdu hrozí, a opět z toho neudělají závěr, že je čas prodávat. A pak to bude horší, než co jsme zažili v uplynulých dnech. Finančníky tak čekají napínavé týdny