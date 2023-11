Vysoká nabídka lithia tlačí jeho ceny dolů. Zatím | e15.cz

Ceny lithia jako jedné z nejdůležitějších surovin pro výrobu baterií do elektromobilů v letošním roce klesly o více než 75 procent na 18 300 dolarů za tunu a mají patrně ještě prostor pro určitý pokles. Ten může trvat do té doby, než dojde k poklesu nabídky na oslabenou úroveň poptávky, což by mohlo nastat koncem roku 2024.