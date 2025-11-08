Milujete pho, večerky a Sapu? Pak musíte mít i vietnamské akcie, vynášejí i stovky procent
Milujete pho a jste ochotni ho na obědě vyměnit jedině za bún bò nam bộ? Večer místo do supermarketu raději skočíte nakoupit do své oblíbené večerky? A když se vás někdo ptá na tip na zážitkový výlet, co má grády a přitom není třeba vycestovat z Prahy, bez váhání mu doporučíte tržnici Sapa? Pak je to jasné – prostě milujete Vietnam a jste v tom až po uši. Jen jednu věc nechápu: proč ještě pořád nemáte v portfoliu vietnamské akcie.
Možná už znáte moje elementární investiční východisko, pokud jde o region vhodný k nákupu akcií. A totiž že ekonomika stojící za takovou burzou by měla být rostoucí. Proto mě třeba naplňuje větší nadějí polská burza než burza tuzemská. A to i přesto, že obě mají v posledním roce extrémně dobrou výkonnost. Polská ekonomika ale v poslední dekádě rostla v průměru o 3,7 procenta ročně. Taková čísla působí nejen ve středoevropském prostoru, ale na celém starém kontinentu takřka jako sci-fi román začínajícího nadějného autora. Ale i Polsko má své limity a existují země, se kterými se skutečně růstově srovnávat nemůže. Třeba s takovým Vietnamem.
Jeho ekonomika třeba během prvního pandemického roku 2020 narostla o 2,91 procenta. Představte si, že byste investovali v zemi, jejíž ekonomika poskočila loni o 7,09 procenta. Vy, kteří investujete na dlouho s vidinou lepší – či vůbec nějaké – penze, si navíc představte, že byste svěřili své peníze burze země, která má ještě docela solidní demografickou křivku s reprodukční mírou kolem dvojky. Tedy jinými slovy ekonomika, které ještě dlouho nedojde pracovní síla...
Dobře, nezastírám, že Hanoj nebudí kontroverze. A to primárně politické. Vycházející hvězda Asie to na mezinárodní scéně tak trochu „koulí“ na všechny strany a zásadně do věcí příliš „nazabrušuje“. Pokud tuto překážku vnímáte jako nízko položenou laťku, pak se vám otevře tamní byznysová scéna, která roste, voní a vynáší zároveň. Jenže. Vydat se do Vietnamu je v něčem jednodušší osobně nežli burzovně. Napřímo si toho v Hanoji koupíte určitě víc osobně na rybím trhu než přes svou burzovní appku.
Takže nezbývá než pro investiční cestu do Vietnamu zvolit nějaký druh bypassu. Typicky fondy ETF, které se pochopitelně Vietnamem zabývají, protože jde o atraktivní artikl. Dnes vám proto představím, kudy do Vietnamu dostat část svých úspor bezpečnými cestami a jaké firmy se vlastně o takové exotické expozice opírají. A samozřejmě kolik dokázaly vydělat v posledních letech. A i kdybyste se nakonec do Vietnamu nevypravili, uděláme si výlet po těch největších centrech tamního byznysu. Věřte, že je to pikantnější než ostré nudle.
Veřejně obchodovaný fond VanEck Vietnam vydělal investorům za poslední rok 45 procent. To je zároveň jeden z mála fondů sázejících čistě na Vietnam, který je zároveň dostupný širokému okruhu investorů včetně českých. Pojďme se podívat na pět hlavních akcií v tomto fondu, které zároveň představují firmy ležící na páteři vietnamské ekonomiky.
