Láká mě jakékoli dobrodružství, takže když jsem vyrazil do Afghánistánu, proč bych nemohl vyrazit za sociálními demokraty. Obzvlášť když řadu z nich znám osobně a jsou to – jako třeba bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček – slušní lidé.

Už máme ve sněmovně čtyři levicové strany

Pojďme se nejdřív podívat na místní politickou scénu. Řekněme si, že zadáním je „vytvořit moderní proevropskou levicovou stranu pro mladé lidi“. Honzu Bartu znám, a on to vzkříšení sociální demokracie myslel dobře. Jenže mu nedochází, že my tady už čtyři levicové proevropské strany máme. Jedna z nich jsou Piráti, druhá ANO, třetí KDU-ČSL a čtvrtá TOP 09. A dvě z nich jsou dokonce i pro mladé lidi a moderní v tom smyslu, co se dnes za modernitu pokládá.