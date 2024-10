Za blamáž s digitalizací nemůže jen Bartoš, ale i zbytek vlády

V Česku jsme zažili za dlouhá léta se státními IT zakázkami mnohá dobrodružství. Leccos zavánělo kriminálem, občas to i v kriminálu skončilo, leccos řadu dní nefungovalo a vyvolávalo všeobecný posměch. Krach digitálního stavebního řízení je ale blamáž v přímém přenosu, jaká nemá obdoby.

Podstatnou část projektu je třeba zmuchlat jak papír od sekané a zahodit, říká vláda. Legislativu narychlo upravit, aby stavební řízení fungovalo i bez systému, který je inherentní součástí nejen stavebního zákona, ale i předpisů, kterými se řídí ostatní dotčené orgány státní správy, jako jsou hasiči, památkáři, ochrana přírody a desítky dalších. A mimochodem tak legalizovat i mnohaměsíční praxi úřadů.

Připravit pak nový tendr, vybrat znovu dodavatele, protože s tím současným jsou jisté problémy a není jisté jeho právní postavení při dodávce prací. A pak to celé udělat znovu. Jednak vyletí pár stovek milionů korun navíc do luftu, jednak to bude trvat tak do začátku roku 2028, což bude začátek druhé poloviny funkčního období příští vlády, takže může být zase všechno jinak – a nejspíše také bude.

Digitalizace stavebního řízení bude roky na mrtvém bodě. Jisté nejsou peníze ani politická podpora Reality a stavebnictví

V novém stavebním zákoně je a bude co novelizovat. Změnit se bude muset nesmyslně prodloužené a zkomplikované kolaudační řízení, o němž už se ví, ale k mnoha dalším kiksům se stavitelé a úředníci dostanou teprve postupně s dalšími a dalšími schvalovanými stavbami.