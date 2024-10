Začala hádka o Stanjurovy rozpočtové triky. Přesto nás vláda zadlužuje pomaleji než ta Babišova

Projednávání státního rozpočtu je každý rok příležitostí pro opozici vymezit se proti vládě na tom, kterak nedává peníze tomu či tamtomu, případně kde plýtvá a co zanedbala. To, co se ode dneška bude odehrávat v Poslanecké sněmovně, je ale tentokrát trochu výjimečné, protože půjde především o reálnost čísel, s nimiž vláda počítá.

A nutno říct, že o nich panují nemalé pochyby a některé položky, s nimiž základní ekonomický zákon roku počítá, jsou vysloveně na vodě. Jde o nadhodnocená očekávání příjmů i škrty, které nemají oporu v již schváleném zákoně a legislativa se zatím teprve připravuje. Již na začátku října zveřejnila Národní rozpočtová rada, která má za úkol kontrolovat reálnost rozpočtu, dost neobvykle ostré výhrady k některým položkám. Především jde o to, že v nich chybí velká část nákladů na financování dotací pro solární barony. Místo očekávaných 25 miliard je tam jen osm a půl. Ministr financí Stanjura sice tvrdí, že vláda dotace pokrátí, ale to sliboval už loni a neuspěl. Nakonec byly náklady jen přeneseny na spotřebitele. To nyní už moc nejde. Tedy v případě domácností, které mají zákonem stanovený strop pro příspěvek na obnovitelné zdroje ve výši pět stovek na megawatthodinu už vyčerpaný. Zdražit elektřinu by to ale mohlo firmám. Pro mnoho z nich by to mohlo být zničující. Takže nějaký legislativní pokus o oškubání solárních baronů asi proběhne, ale s tím nelze v rozpočtu dopředu počítat, když netušíme, jak to dopadne.

Další miliardy pak má ušetřit to, že výplaty školníků, uklízeček a školních kuchařek přejdou od září příštího roku z vlády na obce a kraje, které jsou zřizovateli škol. To má sice svou logiku, ale také vyžaduje změnu zákona, která je stále ve hvězdách.

Vysoce nadhodnocenou položku pak představují příjmy z emisních povolenek, které by musely na trhu stát přes sto eur za jednu, přičemž současná cena se pohybuje kolem šedesáti eur a nic nenaznačuje nějaký prudký skok. Zde rozpočtová rada odhaduje nadhodnocení příjmů o zhruba deset miliard korun.

Hodně překvapivý je pak kiks, kdy ministerstvo financí chybně spočetlo náklady na důchody, v nichž chybí pět miliard. Dohromady by v nejhorším případě mohly tyto položky zvýšit schodek až o čtyřicet či padesát miliard.